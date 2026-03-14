Infecar celebra 60 años a las puertas de su gran transformación

Infecar, Feria de Gran Canaria, cumple 60 años en un momento decisivo para su historia. El 15 de marzo de 1966 el recinto abría oficialmente sus puertas con la celebración de la primera Feria Española del Atlántico, convirtiéndose en el primer espacio ferial moderno de Canarias y en una plataforma estratégica para proyectar la isla hacia los mercados africanos en plena etapa de descolonización.

Aunque el Cabildo de Gran Canaria había fundado la institución en 1965, fue aquel certamen inaugural el que marcó el inicio real de su actividad. Celebrada entre el 15 y el 30 de marzo de 1966 en un espacio de 36.000 metros cuadrados diseñado por los arquitectos Fernando Cavestany y Manuel de la Peña, la feria reunió a 272 expositores y atrajo a unas 320.000 personas en apenas quince días.

Desde entonces, el recinto ha desempeñado un papel constante como motor económico y empresarial de la isla. En 1983 pasó a denominarse Feria del Atlántico y en 1992 adoptó el nombre de Institución Ferial de Canarias (Infecar), consolidando su condición de referente regional en la organización de ferias y eventos profesionales.

Hitos

Uno de los hitos clave de su evolución fue la inauguración, en 1994, del Palacio de Congresos de Gran Canaria, que amplió su actividad al ámbito congresual y reforzó su posicionamiento dentro del sector MICE (reuniones, incentivos, congresos y eventos).

Más recientemente, en 2023, el recinto renovó su identidad corporativa bajo la marca Infecar, Feria de Gran Canaria, reforzando su vínculo con la isla y su vocación como espacio de negocios, conocimiento y experiencias.

Un aniversario en plena renovación

El 60 aniversario llega en plena fase de transformación. Infecar se prepara para iniciar las obras de un nuevo pabellón de 7.500 metros cuadrados que permitirá adaptar sus instalaciones a las actuales exigencias del sector ferial y congresual.

La consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria, Minerva Alonso, subraya que la ampliación supondrá un impulso estratégico para la isla, al permitir acoger eventos de mayor envergadura y reforzar el posicionamiento de Gran Canaria dentro del mercado MICE.

El proyecto se articula en torno a tres ejes fundamentales: innovación, diseño y sostenibilidad. Además, la intervención no solo tendrá impacto en el ámbito económico, sino también urbano, ya que contribuirá a dinamizar la Ciudad Alta de Las Palmas de Gran Canaria y los barrios colindantes.

Seis décadas después de aquella primera Feria Española del Atlántico, Infecar afronta una nueva etapa con el objetivo de seguir siendo un punto de encuentro para el intercambio comercial, la generación de conocimiento y la innovación, consolidando su papel como uno de los principales motores económicos y sociales de Gran Canaria.