Mar de kufiyas y paz para 19 ilustres con corazón grancanario: así fue el acto de Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria

Mientras los acordes de Soldadito Marinero, del grupo Fito & Fitipaldis, resonaban con fuerza en el Estadio Insular de la ciudad, a pocos metros de distancia se vivía una escena muy distinta, pero igualmente cargada de significado. En el Auditorio Alfredo Kraus, con el océano Atlántico como telón de fondo, la emoción, el orgullo de ser isleño y el reconocimiento al talento grancanario se convirtieron en los auténticos protagonistas de la jornada. Entre una sala repleta de invitados, amigos y familiares, donde prácticamente no quedaba un hueco vacío, las kufiyas palestinas y los gestos universales de paz hechos con las manos encontraron su espacio en un acto que combinó emoción, reconocimiento y una firme conciencia social.

El Cabildo de Gran Canaria celebró su 113 aniversario en un acto solemne que reunió a destacadas personalidades de la isla, homenajeadas por su esfuerzo, dedicación y compromiso con la sociedad grancanaria. La ceremonia sirvió para poner en valor el papel de quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo y bienestar de la isla.

La gala estuvo marcada por el reconocimiento a trayectorias ligadas al arte, la medicina, la investigación, la solidaridad y el espíritu emprendedor, así como por el creciente protagonismo de las mujeres en estos campos. En un ambiente cargado de emoción, los premiados desfilaron por el escenario entre aplausos, miradas cómplices y alguna que otra lágrima. Muchos de ellos recibieron el reconocimiento con la mezcla de sorpresa y orgullo de quien aún está asimilando el alcance de este homenaje.

Puntualidad milimétrica

Con puntualidad casi milimétrica, el acto comenzó a las 20:00 horas con un auditorio expectante, donde las sonrisas y los nervios se entrelazaban antes de subir al escenario. Cada intervención y cada entrega de distinción fueron acompañadas por largas ovaciones, que destacaron especialmente en casos como los de la Asociación Down, el Hijo Predilecto Luis Peña y la activista Josefa Padrón, incansable defensora de los derechos humanos.

Asistentes al acto de Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria. / Andrés Cruz

En un día tan especial, Padrón aprovechó su momento en el escenario para mostrar su mensaje: una chapa en el centro de su pecho con el lema ‘No a la guerra’, mientras alzaba la mano y formaba con sus dedos el símbolo de la paz. La reacción del público fue unánime: una marea de aplausos que se extendía de un lado al otro del auditorio, acompañada de la exhibición de kufiyas palestinas y de muestras de reconocimiento a su trabajo incansable en un mundo cada vez más desafiante, marcado por el racismo y la injusticia.

Verde esperanza

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, protagonizó uno de los momentos más reflexivos de la velada. Con una corbata verde esperanza, Morales aprovechó su intervención para referirse a los conflictos bélicos que sacuden el mundo y a la creciente inestabilidad internacional, que ya alcanza cerca de 50 focos de tensión.

En su discurso apeló a la conciencia social de los grancanarios, y subrayó la importancia de reforzar los valores democráticos, la inclusión y la solidaridad. Morales insistió en la necesidad de mantener un compromiso colectivo con quienes más lo necesitan y de seguir construyendo una sociedad más justa, basada en la identidad y la fortaleza de la isla.

Luis Peña, Hijo Predilecto de Gran Canaria, fue el encargado de poner en valor la labor de los 19 homenajeados con su voz calmada y arropadora. Uno por uno, dedicó unas palabras para reconocer su esfuerzo y compromiso, mientras el público, emocionado, respondía con calurosos aplausos al final de cada intervención. Desde su profesión y vocación —y probablemente desde una de sus grandes pasiones, la pediatría— cerró su discurso recordando a la sociedad grancanaria una verdad esencial: «La pediatría nos recuerda que lo más valioso de la sociedad son los niños», recalcó Peña con una gran sonrisa.

Los homenajeados sentados al inicio del acto. / Andrés Cruz

Otros presentes y Carolina Darias sin lágrimas

En el acto estuvieron presentes, además de los representantes del Cabildo de Gran Canaria, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther María Monzón, y la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, a quien el presidente del Cabildo felicitó por la reciente noticia de que la ciudad es finalista a Capital Europea de la Cultura, esta vez con una gran sonrisa y sin lágrimas. También asistieron alcaldes de otros municipios y diversas autoridades.

Quienes no estuvieron presentes en la constitución de la mesa de representantes del Cabildo fueron los portavoces de Vox, cuya ausencia se hizo notar este año. A diferencia de ejercicios anteriores, en los que solían ocupar un lugar junto al presidente y los consejeros de otros partidos, en esta ocasión no formaron parte de la mesa, un detalle que llamó la atención de los presentes.

El acto concluyó con el espectáculo musical Cartas a Néstor, a cargo de los tenores Besay Pérez e Iván Quintana, quienes se encargaron de poner el broche final al homenaje por los 113 años de historia del Cabildo de Gran Canaria.