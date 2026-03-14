Maspalomas ultima una Gala de la Reina con diez candidatas y un “tren de la ilusión” inspirado en el circo

El Carnaval Internacional de Maspalomas ya calienta motores para uno de sus actos centrales: la Gala de la Reina, que este año contará con diez candidatas y una puesta en escena inspirada en el universo circense. La presentación oficial tuvo lugar en el Perchel Beach Club, donde se desvelaron los principales detalles de una noche que promete color, música y emoción sobre el escenario del Centro Comercial Yumbo.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, destacó la expectación que genera el certamen y el papel de las aspirantes, que llenarán el recinto de “color y buen hacer”. Por su parte, la concejala de Turismo, Eventos y Festejos, Yilenia Vega, puso en valor el esfuerzo organizativo para sacar adelante un programa “intenso” de actos y agradeció la implicación de patrocinadores como Perchel, que han favorecido espacios de convivencia entre las candidatas más allá de la noche del concurso.

Un viaje escénico al mundo del circo

El director artístico, Josué Quevedo, avanzó que la obertura girará en torno a un “tren de la ilusión”, una propuesta escénica que transportará al público al corazón del circo. Actores, acróbatas y payasos acompañarán esta metáfora visual que culminará en una “última función” cargada de números aéreos y referencias simbólicas, incluso con un guiño a los tradicionales domadores de leones desde una perspectiva de concienciación.

La gala, con una duración aproximada de dos horas, estará marcada por un ritmo ágil y dinámico. El apartado musical contará con la actuación de Miriam Cruz y la orquesta Armonía Show, que reforzarán el carácter festivo del espectáculo.

RTVE impulsa la proyección nacional e internacional

El carnaval dará este año un salto en visibilidad mediática. La directora de RTVE en Canarias, Francisca González, recordó el vínculo histórico de la cadena con estas fiestas y anunció que la Gala de la Reina será retransmitida por el Canal Internacional. Además, como novedad destacada, la Gala Drag Queen se emitirá por primera vez en la parrilla nacional de La 2, ampliando así el alcance del carnaval más allá del archipiélago.

Raquel Sánchez Silva y Miguel Ángel Guerra al frente

La conducción del evento recaerá en Raquel Sánchez Silva y Miguel Ángel Guerra. La presentadora confesó su entusiasmo por regresar a una tierra que siente cercana y definió la coronación de la reina como un instante “que atraviesa el corazón”. Guerra, por su parte, subrayó la conexión con su compañera y aseguró que las verdaderas protagonistas serán las candidatas, a las que prometió acompañar con la energía necesaria para convertir la velada en “el mayor espectáculo del mundo”.

El Carnaval Internacional de Maspalomas se prepara así para una gala que combina tradición, espectáculo y proyección mediática, consolidando su carácter internacional y su impacto dentro del calendario festivo de Canarias.