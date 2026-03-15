Mogán estrena su festival “Mogán en Femenino” con música, arte y reconocimiento a mujeres referentes

Arguineguín acogió este sábado la primera edición del festival “Mogán en Femenino”, una iniciativa impulsada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Mogán junto a Amartes Escénicas para poner en valor el talento femenino en distintos ámbitos. La cita, celebrada en la plaza Pérez Galdós, se enmarcó dentro de la programación municipal con motivo del 8 de marzo.

Desde las 10:30 hasta las 19:30 horas, el enclave se convirtió en un espacio de encuentro para la música, las artes escénicas, la literatura, el bienestar y el emprendimiento creativo, con una programación pensada para todos los públicos y con especial protagonismo del talento canario.

Música, espectáculos y literatura

El escenario principal acogió el concierto familiar de Kids Up!, seguido de las actuaciones de Tacones Rojos y Las Ladys, que pusieron el broche musical a la jornada. También formaron parte del programa el espectáculo de magia de Miriam Santana, la propuesta de pole dance de Laura Reyes y la batucada de las Escuelas Artísticas de Mogán, encargada de abrir el festival.

La literatura tuvo su propio espacio con encuentros protagonizados por las escritoras Ana Chaceta, Ariadna Mars y Maruca Ramos Sánchez, en un formato dinámico conducido por el drag king Roi Royal.

La programación incluyó además actividades vinculadas al bienestar y el desarrollo personal, como talleres de yoga consciente, risoterapia, danza creativa y activación corporal.

Market creativo y propuestas innovadoras

Durante toda la jornada se celebró un market creativo con proyectos liderados por mujeres, que incluyó artesanía, ilustración, moda, cerámica y tatuajes de henna. Entre las propuestas destacó el estreno del primer Fashion Truck de Canarias, impulsado por Our Style Canarias.

El recinto contó además con zona gastronómica mediante foodtrucks y talleres organizados por el Centro Ocupacional de Mogán.

IX Premios Mujer Mogán

Uno de los momentos centrales fue la entrega de los IX Premios Mujer Mogán, que este año rindieron homenaje a mujeres que forman o han formado parte del cuerpo de Policía Local del municipio.

El Ayuntamiento quiso visibilizar su trayectoria profesional en un ámbito históricamente masculinizado y reconocer su compromiso con el servicio público. En total fueron diez las homenajeadas, de las cuales seis pudieron asistir al acto, donde recibieron el reconocimiento de la alcaldesa, Onalia Bueno, y de la concejala de Igualdad, Minerva Oliva.

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La primera edición de “Mogán en Femenino” cerró así una jornada que combinó cultura, ocio y reconocimiento social, consolidándose como una nueva cita dentro del calendario cultural del municipio.