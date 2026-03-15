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Alumbrado público

Valsequillo instala un sistema inteligente para controlar 47 cuadros eléctricos y evitar apagones

El Ayuntamiento moderniza la red de alumbrado municipal para detectar averías en tiempo real y garantizar el alumbrado en barrios afectados.

Acceso a la zona comercial abierta de Valsequillo.

Acceso a la zona comercial abierta de Valsequillo. / LP/DLP

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Valsequillo

El Ayuntamiento de Valsequillo ha decidido poner luz —nunca mejor dicho— a uno de los problemas que más preocupa a los vecinos: los apagones en el alumbrado público. El nuevo equipo de Gobierno ha puesto en marcha un proyecto de iluminación inteligente que permitirá detectar averías en la red municipal casi en tiempo real y actuar con mayor rapidez cuando se produzcan fallos. Esta medida forma parte de las primeras iniciativas impulsadas durante los primeros cien días del nuevo Ejecutivo municipal, tras la moción de censura que apartó de la alcaldía a Juan Francisco Atta, el anterior alcalde.

Para poder resolver las averías de una forma más rápida y eficaz, el Consistorio ya trabaja en el diseño de un proyecto que permitirá modernizar el control del alumbrado público del municipio. La iniciativa contempla la instalación de varios dispositivos tecnológicos que se ubicarán en la zona del mirador, desde donde se supervisarán los 47 cuadros eléctricos distribuidos por todo el término municipal. Este sistema permitirá monitorizar en tiempo real el funcionamiento de la red de alumbrado y detectar posibles incidencias antes de que se conviertan en un problema mayor.

En un año y medio

Para que el sistema funcione correctamente, el Ayuntamiento también prevé adaptar y actualizar todos los cuadros eléctricos existentes. Con esta mejora, el Consistorio podrá controlar de forma inteligente el consumo energético desde las dependencias municipales y anticiparse a posibles fallos, como la caída de alguna fase del alumbrado público. Además, en caso de que se produzca una avería, el nuevo sistema permitirá sectorizar la red para mantener parte del alumbrado en funcionamiento. De esta forma, el barrio en el que se registre la incidencia podrá permanecer parcialmente iluminado mientras se resuelve el problema.

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«Este es un proyecto necesario para dar respuesta a las deficiencias que presenta actualmente la red de alumbrado del municipio», explica Ibán Medina, concejal del área de Alumbrado del Ayuntamiento de Valsequillo. El edil señala que, «si todo va según lo previsto», el municipio podría contar con este sistema inteligente en aproximadamente un año y medio. Por el momento, el proyecto aún no cuenta con un coste definitivo, aunque desde el Consistorio ya trabajan en la búsqueda de financiación que permita llevar a cabo estas mejoras en la red municipal de alumbrado.

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