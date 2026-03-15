Valsequillo refuerza la seguridad con diez cámaras de vigilancia conectadas a la Policía Local

El Ayuntamiento de Valsequillo ha puesto en marcha la instalación de diez cámaras de videovigilancia con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en el municipio. Esta medida se adopta ante la escasez de efectivos en la plantilla de la Policía Local. Mientras que en 2015 el cuerpo contaba con diez agentes, en la actualidad la cifra se ha reducido a cinco o seis como máximo, es decir, prácticamente la mitad.

Desde el Consistorio se está intentando revertir esta situación mediante comisiones de servicio y traslados para incrementar el número de policías en el municipio. Sin embargo, mientras se logra ampliar la plantilla, el Consistorio ha optado por reforzar la seguridad con la instalación de cámaras de videovigilancia en distintos puntos del término municipal.

Operativas antes del verano

Las cámaras estarán ubicadas en las diferentes entradas y salidas del municipio y estarán conectadas directamente con la comisaría de la Policía Local, desde donde se controlarán los accesos y se reforzará la vigilancia para garantizar la seguridad ciudadana.

El alcalde del municipio, Juan Carlos Hernández Atta, explica que este sistema estará en funcionamiento antes del próximo verano. En concreto, la previsión del Ayuntamiento es que las cámaras queden instaladas durante el mes de mayo.

El presupuesto destinado a estos dispositivo procede de una modificación de una partida presupuestaria que inicialmente estaba reservada para el salario de un cargo de confianza. El nuevo equipo de Gobierno decidió eliminar ese puesto tras asumir la gestión del Ayuntamiento y destinar esos recursos a la mejora de la seguridad en el municipio.

«La inversión inicial será de 14.500 euros este año, ya que se trata de una inversión plurianual», recalcó el regidor. «Además, este sistema permitirá realizar labores de vigilancia de masas, control vial y refuerzo de la seguridad ciudadana», añadió.