Abril estrena el Festival Gáldar en Danza con 7 días en los que el cuerpo es el protagonista y la ciudad el escenario

El Festival Gáldar en Danza alcanza su V edición para transformar la ciudad en el centro de las artes del movimiento con motivo del Día Internacional de la Danza. Entre el 23 y el 29 de abril de 2026, esta iniciativa despliega una programación de primer nivel que reúne lo mejor de la danza contemporánea y urbana, aprovechando museos y edificios patrimoniales como escenarios excepcionales para integrar el arte en el ecosistema cultural de Gáldar.

El evento vuelve este año con la actuación de profesionales de distintos rincones del mundo con recorridos extraordinarios que se reúnen para compartir su arte. El programa arranca el jueves 23 de abril a las 10:00 horas en el Polideportivo Juan Vega Mateos, con 'David & Goliat', una performance de Ian Garside y Tomás Pozzi, una revisión humorística de la historia bíblica dirigida al alumnado de los centros escolares. A continuación el alumnado disfrutará de un coloquio con los artistas.

Por la noche, el Centro Cultural Guaires acoge la apertura oficial con tres piezas de danza contemporánea. 'Ephimera' de Paloma Hurtado, un reflejo poético de la vida urbana; 'The Trip', de Aiala Etxegarai, una crítica coreográfica sobre la adicción al móvil; y 'El Amor' de Daniel Navarro, una celebración de la presencia corporal como práctica de danza. La entrada es libre hasta completar aforo.

El viernes 24 de abril, la mañana se dedica a talleres comunitarios. De 10:30 a 11:30 horas, en el Centro Ocupacional y de 11:30 a 12:30 horas en el Club de la Tercera Edad, la grancanaria Pilar Dámaso imparte el taller 'El movimiento desde los tambores'. La sesión del Centro Ocupacional es exclusiva para sus usuarios, mientras que para el Club de la Tercera Edad es necesaria inscripción previa llamando al 928 88 00 50 (ext. 5141) o escribiendo a envejecimientoactivogaldar@gmail.com.

La jornada continúa a las 18:00 horas en San Isidro con Cristiane Boullosa y Diana Bonilla, quienes dirigen el 'Taller de Contact Improvisación'. Esta actividad está dirigida a mayores de 16 años y no se necesitan conocimientos previos. Inscripciones en el WhatsApp 680 25 12 84 o escribiendo al correo electrónico peso.producciones@gmail.com. Simultáneamente, de 18:30 a 19:30 horas en el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, tiene lugar el programa Artistas en Crianza con 'Señora tu madre' de Raquel Ponce, una pieza íntima sobre la vejez y la maternidad, junto a la presentación del "Cuadernillo de ideas y entrevistas sobre la práctica artística y el ejercicio de maternar. Volumen II" de Beatriz Bello. Las inscripciones estarán disponibles a partir del lunes 20 de abril, llamando al 928 89 54 89 (ext. 3) de 9:00 a 14:00 horas, hasta completar aforo.

El programa del día cierra en la Plaza de Santiago a las 19:30 horas con la lectura del Manifiesto del Día Internacional de la Danza y las actuaciones de las escuelas de danza locales con entrada libre.

Fin de semana con danzas urbanas y programación cultural internacional

La mañana del sábado 25 de abril abre con un encuentro de danzas urbanas. A las 10:00 horas en la Plaza de Santiago, se celebra 'Galdance: Back to Hip Hop', con la artista Yurena Molina. Este encuentro recupera las raíces del Hip Hop y su inscripción es gratuita a través del Instagram @galdance_2026.

Por la noche, el Museo Agáldar presenta un programa triple con dos sesiones a partir de las 19:00 horas y con entrada libre hasta completar aforo. Las obras 'Echar Raíces' de Guadalupe Torres , un diálogo entre folklore y flamenco; 'ÌRÍRÍ' de Oluwabukunmi Olukitibi – Hearts Heartist, una pieza psicosomática sobre memoria y resistencia y 'Amapola' de la Compañía Omos Uno, dirigida por Cristiane Boullosa, una reflexión sobre la vida, la muerte y la identidad.

El domingo 26 de abril la programación familiar toma el protagonismo en la Plaza de Santiago con '¡DJ Tami!' de Tamara López – TamiCirco, una propuesta lúdica con beat box y break dance, y 'Sun Dance Family Session' de NinfA y Dácil Ortega, una sesión de baile intergeneracional. Por la tarde, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada acoge DoKumenta con la proyección del documental 'He venido a leer la noche', una propuesta de BeBright – Laura Ramos y moderado por Dácil Ortega.

El programa continúa el lunes 27 de abril con una jornada centrada en la formación especializada con el taller 'ÈÉMI' de danza africana y afro fusión impartido por Oluwabukunmi Olukitibi – Hearts Heartist en el Polideportivo de La Montaña, una experiencia basada en principios yoruba, danzas africanas y Naija Fusion destinada al alumnado de las escuelas de danza de Gáldar.

El martes 28 de abril el programa museístico transforma la Casa-Museo Antonio Padrón en un laboratorio creativo de 10:00 a 12:00 horas. Agoney Hernández García dirige los talleres 'Micro Danza-Danza en un metro cuadrado' para escolares. Durante la tarde, Javier Ferrer Machín presenta 'MóVéRé', una instalación performática de danza contemporánea que convierte el espacio expositivo en un escenario dinámico y participativo.

Paralelamente, de 18:30 a 20:00 horas en el Club del Mayor Estrella del Norte en Sardina, Peso Producciones dirige el taller 'Conectando con el cuerpo', enfocado en autocuidado y comunicación empática. Esta actividad, dirigida a socios de los clubes de mayores del municipio, requiere inscripción a partir del lunes 20 de abril en horario de 10:00-12:00 de forma presencial en el propio club.

El festival cierra su V edición el miércoles 29 de abril con una nueva sesión del taller 'ÈÉMI' de Oluwabukunmi Olukitibi – Hearts Heartist en la Ciudad Deportiva Venancio Monzón, cerrando con broche final un nuevo ciclo en el que la formación, la internacionalización, el intercambio cultural y la danza son los protagonistas indiscutibles.

Esta nueva edición cuenta con una sólida representación de artistas procedentes de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, demostrando la riqueza del talento local. A esta fuerza insular se suma una destacada presencia nacional que conecta la isla con la península, aportando visiones desde Madrid, Bilbao, Extremadura y Pontevedra. El festival alcanza su máxima dimensión global gracias a la participación internacional de Nigeria, junto a la conexión transatlántica de origen británico, lo que ubica a Gáldar como un verdadero punto de encuentro intercultural.

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El Festival Gáldar en Danza está organizado por Peso Producciones y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Gáldar, a través de las concejalías de Cultura, Educación, Museos, Servicios Sociales, Actividad Física, Deportes y Salud y la concejalía del Mayor. Se suman a este esfuerzo la Casa-Museo Antonio Padrón y Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, la Embajada de España en Nigeria, Casa África, ICDC, LAV-C, Asociación ADIGAL. Patrocina el Gobierno de Canarias e INAEM y apoyan BeBright y Yoga & Más.