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El activista Saif Abukeshek trae la voz de Palestina a Gran Canaria

La iniciativa Global Sumud prevé una nueva movilización coordinada y no violenta en respuesta al genocidio y la hambruna en Gaza el próximo mes de abril

Cartel del Día de la Tierra Palestina.

Cartel del Día de la Tierra Palestina. / LP/DLP

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El activista palestino Saif Abukeshek participará este martes en un acto por el Día de la Tierra Palestina que se celebrará en la sede del Cabildo de Gran Canaria. La cita comenzará a las 19.30 horas en el Patio del Gobierno insular, con entrada libre hasta completar aforo, e incluirá también una actuación de la cantautora grancanaria Salomé Moreno.

Durante el encuentro, Abukeshek, integrante del comité directivo de la flotilla Global Sumud, explicará en qué consiste esta iniciativa humanitaria, que prevé la salida simultánea, el próximo 12 de abril, de una flotilla marítima y un convoy terrestre hacia Palestina. Según la información difundida por la organización del acto, en la movilización participarán personas procedentes de 100 países, «en una respuesta coordinada y no violenta al genocidio, al asedio, la hambruna masiva y la destrucción de la vida civil en Gaza».

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La convocatoria ha sido organizada por el área de Solidaridad Internacional del Cabildo de Gran Canaria y será presentada por el consejero Carmelo Ramírez. La actividad forma parte del programa Gran Canaria Solidaria y se enmarca en las acciones de información y sensibilización promovidas por la corporación insular. La Consejería de Solidaridad Internacional manifiesta que el Día de la Tierra Palestina brinda una oportunidad «para continuar denunciando el atroz genocidio que sufre el pueblo palestino a manos de Israel y para seguir alzando la voz por los Derechos Humanos, porque el silencio no es una opción».

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