Agüimes y el ITC impulsan las energías renovables marinas con un nuevo proyecto de investigación y desarrollo

La consejera delegada del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Guayarmina Peña, presentó oficialmente este lunes al alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, un nuevo proyecto de investigación y desarrollo orientado a impulsar las energías renovables marinas. La iniciativa contempla la creación de infraestructuras destinadas al ensayo de prototipos y al desarrollo de tecnologías offshore, reforzando el papel de Agüimes dentro del ecosistema científico y tecnológico de Canarias.

La consejera destacó que el municipio reúne condiciones especialmente favorables para albergar este tipo de iniciativas, tanto por sus características climáticas como por su infraestructura industrial. Agüimes cuenta con un importante recurso eólico, un entorno portuario adecuado y un consolidado tejido empresarial en la Zona Industrial de Arinaga, elementos que permiten integrarlo en la futura cadena de valor de este tipo de tecnologías y generar oportunidades de empleo y actividad económica.

Desde el ITC se resaltó asimismo la trayectoria del municipio en la apuesta por las energías limpias, pues fue uno de los primeros lugares del país en acoger un aerogenerador offshore de gran potencia. Además, mantiene desde hace años una estrategia municipal orientada a la descarbonización y al desarrollo de energías renovables.

Durante el encuentro, el responsable de sección del departamento de Energías Renovables del ITC, Santiago Díaz, detalló la construcción de un laboratorio hidráulico marino que estará situado en el Puerto de Arinaga. Este emplazamiento contará con una piscina de olas diseñada para reproducir diferentes condiciones del océano en un entorno controlado, lo que permitirá ensayar prototipos a escala de tecnologías energéticas marinas antes de su despliegue en mar abierto.

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El proyecto incluye además la habilitación de tres puntos de ensayo en lámina de agua dentro del entorno portuario, destinados a probar prototipos de estas tecnologías en condiciones reales. Con ello se pretende ofrecer un espacio de experimentación tanto para desarrolladores internacionales como para iniciativas locales, fortaleciendo la posición de Canarias y de Agüimes como un nodo de referencia en la investigación aplicada a las energías renovables marinas.