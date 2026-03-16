Aprende a gestionar tu dinero: Santa Lucía de Tirajana organiza charlas sobre bienestar financiero

El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha puesto en marcha las conferencias 'El viaje hacia tu bienestar financiero', una iniciativa formativa dirigida a mejorar la gestión de la economía personal. Las charlas se han celebrado en el Aula de Formación, en los centros de mayores y en distintos institutos del municipio. El educador financiero Pablo Muñoz ha sido el encargado de impartir estas sesiones, en las que se han abordado temas como gastos, deudas, presupuestos, balance financiero y control del dinero, ofreciendo herramientas prácticas y un lenguaje accesible para que los participantes puedan tomar decisiones económicas más conscientes y responsables.

Posibilidad de nuevas charlas

Bajo el lema 'La tranquilidad financiera no se hereda, se aprende', esta iniciativa busca reforzar la educación financiera como competencia clave para mejorar la estabilidad económica personal y familiar. Las charlas se han desarrollado en el IES José Zerpa, el IES Vecindario y en los centros de mayores de Sardina, Balos, Doctoral y Santa Lucía casco.

El concejal de Desarrollo Económico, Sergio Vega, destacó que “seguramente repetiremos este tipo de charlas, porque hemos visto que hay interés en la ciudadanía, ya que están dirigidas al público general y no requieren conocimientos previos”. Además, subrayó que “desde el área de Desarrollo Económico nos parece fundamental que la formación financiera llegue a jóvenes y mayores, porque todos la necesitan para defenderse mejor con su economía”.