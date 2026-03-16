El Cabildo de Gran Canaria crea el Comité Antifraude para supervisar los fondos Next Generation

El Cabildo de Gran Canaria ha designado a los integrantes del Comité Antifraude encargado de supervisar la gestión de los fondos europeos Next Generation en la institución insular y su sector público. El nombramiento se recoge en un decreto firmado por el presidente de la Corporación, Antonio Morales, el pasado 6 de marzo y publicado este lunes en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas.

Este órgano colegiado se encarga del seguimiento, la actualización y la evaluación de los resultados del Plan de Medidas Antifraude en el marco del sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impulsado por la Unión Europea.

El comité depende directamente de la Presidencia del Cabildo y forma parte del sistema de control establecido para la gestión de los fondos europeos. Su función principal es velar por la prevención, detección y corrección de posibles irregularidades en el uso de estas ayudas.

Creación del órgano

La creación de este órgano se aprobó en julio de 2025 mediante un decreto de Presidencia que definió su composición y funcionamiento dentro de la estructura de control de los fondos europeos en la institución insular.

La presidencia del comité recaerá en Isabel Otilia Gutiérrez, directora insular de Contratación. Como suplente figura Alejandro Parres, coordinador insular del área de Presidencia, Modernización e Innovación Administrativa.

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Entre los vocales designados se encuentran Francisco Wood, jefe del Servicio de Ingresos del órgano de Contabilidad y Presupuestos, con Esther Mónica Ceballos como suplente; Luis Alfonso Manero, titular del órgano de apoyo al Consejo de Gobierno Insular, con María Ángeles Ojeda como suplente; y Fernando García-Barba, coordinador de la Oficina Técnica para la Gestión de los Fondos Europeos. La secretaría del comité será desempeñada por Elizardo Monzón, coordinador de la Unidad de Transparencia.