Carnaval: Estrella Jiménez, reina en el Circo de Maspalomas

Maspalomas ya tiene a la artista principal de su circo. Se trata de Estrella Jiménez, que con la fantasía ‘Alquimia’ se convirtió en la reina adulta del Carnaval Internacional, tras la gala celebrada esta noche del domingo en el Centro Comercial Yumbo.

La triunfadora estuvo secundada por la primera dama de honor, Norma Ruiz, y su fantasía ‘Raffinato’; siendo elegida tercera clasificada Coraima Martín, con ‘La charca, donde anidan los sueños'.

Sucede a Sarina Hernández

La anterior reina, Sarina Hernández, le entregó el centro a su sucesora, junto al alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez.

Obertura del espectáculo de la gala de la reina del Carnaval de Maspalomas. / ANDRES CRUZ

El espectáculo se abrió con un homenaje al mundo del circo, el tema que da pie a estos carnavales del destino turístico español más importante. En él no faltaron las acrobacias suspendidas en el aire, la magia, el domador con su látigo y sus fieras, y hasta una pareja de artistas subidos en patines que no paraban de dar giros. Eso sí, todo con los colores en los cachetes, la música de baile, y los confetis en medio de los destellos de fuegos del escenario. Pero, tampoco podían faltar los payasos y las canciones tradicionales de la tele como ‘Hola don Pepito’.

Un momento del espectáculo circense, en el Centro Comercial Yumbo. / ANDRES CRUZ

El desfile de las aspirantes comenzó con un primer bloque en el que salieron al escenario las cinco primeras candidatas. En este caso, Gabriela Rodríguez, bajo un tema musical melódico y la fantasía ‘Eterna conexión’.

Las Vegas

En segundo lugar hizo su aparición Yaneli Alonso, con un blanco inmaculado en buena parte del traje, destellos de luces, las letras del Circo Las Vegas y música en la que no faltaba en su letra la palabra Maspalomas.

En tercer lugar desfiló Guacimara Guedes, y su fantasía ‘El despertar de un sueño’, y música latina.

En cuarto lugar, Almudena Santana, con el tema ‘Imperio de cristal’, y un gran plumaje de color rojo en la espalda de la candidata.

Y lo cerró Estrella Jiménez, con su ‘Alquimia’, vestida al estilo de las tradicionales vedetes en color verde y el tocado de grandes plumas.

Tras este primer pose de candidatas tomaron el protagonismo Armonía Show y las comparsas.

Norma Ruiz Brito / ANDRES CRUZ

Acto seguido salieron las cinco siguientes candidatas. La primera fue Norma Ruiz, con ‘Raffinato’, que traducido al español sería algo así como elegante y refinado.

La séptima de todas las elegidas fue Ángeles Moreno, con la fantasía ‘¡Igual que tú!’.

El ajedrez

La octava fue Dayanara Rodríguez, con ‘¡A mí la Guardia!', en el que predominaba el bicolor blanco y negro del ajedrez, cada uno a un lado del traje, y «fundidos en uno», según decía la letra.

Yaiza Caracena salió en noveno lugar con ‘Vive en mí’, la «hija del viento y el mar», según decía la letra de la canción.

Coraima Martín Sánchez / ANDRES CRUZ

Y cerró el desfile Coraima Martín, con ‘La charca, donde anidan los sueños’, alusiva a las aguas de Maspalomas.

Mientras se elegían las finalistas, tomaba el escenario la cantante internacional Miriam Cruz.

Jurado

El jurado estuvo formado por el diseñador y profesor de moda Adonay Sarmiento; el estilista Jared Pascual; la creadora de contenido Yaiza Mencía; el maquillador Adolfo Martín; el consejero delegado de Vibrante Agency, Hiurma Perera; el diseñador del carnaval Alexis Santana; la modelo Laura Ojeda (que ejerció de presidenta del jurado); y Cristina Galván (secretaria).

Raquel Sánchez Silva y Miguel Ángel Guerra. / ANDRES CRUZ

El certamen fue presentado por Raquel Sánchez Silva y el periodista canario Miguel Ángel Guerra.

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La fiesta continuará hoy lunes con la gala sin barreras de Maspalomas desde las 18 horas, en el escenario central del carnaval.