El secreto de ‘Celita’: 102 años de vida entre el campo y la familia en Mogán

Celia Ramírez Déniz, conocida cariñosamente como ‘Celita’, cumplió este lunes 16 de marzo 102 años, convirtiéndose en la persona más longeva del municipio de Mogán. La celebración tuvo lugar el domingo, cuando familiares, amigos y amigas se reunieron para acompañarla en una jornada cargada de emoción y cariño.

Nacida el 16 de marzo de 1924 en Tasarte, Celita se trasladó siendo muy joven a Mogán, donde desarrolló gran parte de su vida dedicada a la agricultura. Durante años cuidó vacas en la zona de Los Albarianes, plantó tomateros y trabajó en diferentes cultivos de El Hornillo y El Cercado, labores que compaginó con la crianza de sus tres hijos: María Teresa, Pedro y Juan.

A lo largo de su vida residió en distintos puntos del municipio. Primero vivió cerca del casco histórico, en el lugar conocido como El Tostador, junto a su madre y su hermana. Posteriormente se trasladó a El Palmito, más tarde a El Hornillo y finalmente a El Cercado, donde su marido construyó la vivienda en la que continúa residiendo actualmente.

Otras invitadas

A la fiesta también asistieron la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, junto a la concejala de Presidencia, Tania Alonso, y la concejala de Mayores, Yaiza Llovell, quienes compartieron con Celita el emotivo momento de soplar las velas y felicitarla por su larga trayectoria de vida.

A sus 102 años, Celita disfruta de buena salud dentro de las limitaciones propias de la edad y sigue rodeada del cariño de su familia, especialmente de sus cinco nietos y su bisnieto, con quienes celebró este nuevo aniversario de vida.