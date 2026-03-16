Coalición Canaria exige al Cabildo de Gran Canaria un plan integral para mejorar la atención a personas vulnerables

El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria volverá a solicitar la puesta en marcha de un «Plan Integral de Evaluación y Mejora Continua» para los Centros de Atención a Personas con Discapacidad (CADI) de la isla. El objetivo, según explican los nacionalistas, es garantizar que estos recursos sociosanitarios cumplan con los estándares de calidad y respondan adecuadamente a las necesidades de personas en situación de alta vulnerabilidad.

La portavoz del grupo, Vidina Cabrera, junto al consejero Carlos Culebras, recuerdan que esta misma propuesta ya fue presentada hace un año y rechazada por el gobierno insular. A su juicio, la situación de los centros se ha agravado desde entonces, por lo que consideran necesario reactivar la iniciativa.

«De una vez por todas el Cabildo debe despertar del inmovilismo ante la crisis de los CADI. Nos preguntamos qué más tiene que pasar para que el gobierno insular deje atrás su actitud defensiva y se sitúe del lado de los usuarios, con el objetivo de solucionar esta situación y convertir los centros en espacios de confianza y calidad», señala Cabrera.

Actitud proactiva y constructiva

La consejera asegura además que desde Coalición Canaria han mantenido una actitud «proactiva y constructiva» para buscar soluciones, a través de mociones, preguntas en los plenos, solicitudes de documentación y reuniones con las asociaciones de madres y padres de los usuarios de estos centros.

Por su parte, Culebras adelanta que la propuesta se presentará en el pleno de marzo en forma de moción. Entre las medidas planteadas destacan la evaluación de aspectos como la infraestructura y accesibilidad de los centros, los recursos humanos y su capacitación, la calidad asistencial y los protocolos de actuación, así como la participación de usuarios y familias y la incorporación de innovación tecnológica.

El consejero también propone la realización de evaluaciones externas, al menos con carácter anual, siguiendo recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, además de revisiones ordinarias mensuales que permitan detectar incidencias y aplicar mejoras continuas. Según explica, el objetivo final es garantizar que los centros sociosanitarios para personas con discapacidad en Gran Canaria ofrezcan una atención «de calidad, accesible e inclusiva».