Estrella Jiménez de Bruin, Reina del Carnaval de Maspalomas 2026: «Me gustaría montar la primera escuela de circo de Maspalomas"

La vimos emocionada cuando se escuchó su nombre como Reina del Carnaval Internacional de Maspalomas.

Sí, mucho. Fue un sueño cumplido, pero con mayúsculas. No puedo describir lo que sentí. La alegría me recorrió por el cuerpo. La verdad es que no me lo esperaba y estoy muy contenta por el equipo y por toda la gente que me rodea y me apoya.

Usted es de este municipio. ¿Se sintió arropada?

A ver, yo soy de Maspalomas y entonces sentía el calor de mi público, que estaba aquí conmigo. Me sentía en casa y ha sido un sueño ganar en Maspalomas. Desde el escenario sentía el calor de mis niñas que van a la escuela de artes escénicas que tengo en el Tablero, y también de la gente que nos apoya, tanto a mi diseñador como a mí. La verdad es que no tengo palabras de agradecimiento para toda la gente que nos sigue. También me acordé en ese momento en mi amiga Luisa, que falleció y que está en el cielo. La tengo tatuada desde el primer día que me dijeron que si me quería presentar y siempre está conmigo.

También la vimos hablando con su diseñador, Josué Saavedra Suárez ¿qué se decían en ese momento?

Que nos amábamos, que el premio era mío y yo le decía que también era suyo. Que nos lo merecíamos. Me decía que lo disfrutara. La verdad es que estoy muy feliz.

Hay algo curioso, usted recibió el centro de la reina del año pasado, Sarina Hernández Suárez, que representaba a Clínicas Doctora Hernández, y que este año la patrocinó a usted.

Exactamente, eso fue algo que tampoco puedo describir. Era un sueño que tu patrocinadora, amiga y también familia te entregue la corona. Fue un momento mágico

¿La 'Alquimia', nombre de su traje, funcionó?

Sí. 'Alquimia' es la historia de mi vida. Alquimia significa superación personal. Es algo que no se ve pero sí se siente, y la verdad es que mi diseñador no pudo hacer mejor traje y mejor diseño que ese, porque es que me representa tal cual. El traje define luz, alegría, elegancia, color, pasión y yo tengo un poco de todo eso.

¿Qué relación tienes usted con el Carnaval de Maspalomas?

Pues mira, llevo desde los siete añitos haciendo las aperturas del Carnaval Internacional de Maspalomas. Trabajando en las oberturas y en las cabalgatas. Este Carnaval es mi vida y lo vivo desde que era pequeñita. O sea, como le dije, he subido a este escenario desde que tenía siete años. Ha sido un sueño, y además con una alegoría como el circo, al que estoy vinculado en mi vida profesional y que en esta ocasión me ha venido al pelo.

¿Cómo se plantea este reinado?

Pues mire, la verdad es que con mucha alegría, representando a la gente, a mi pueblo. Ayudaré a este Carnaval en todo lo que pueda y también lo disfrutaré con alegría.

Todavía le queda la parte importante que es la cabalgata del sábado.

Sí y me hace mucha ilusión participar en ella. Yo quería ganar o conseguir algún título, porque la verdad es que ya que te presentas quieres ir hasta el final, pero ya ir a la cabalgata a mí me encanta porque llevo yendo todos los años y ahora lo hago subida en una carroza con mi traje. Eso también es un sueño porque al final yo trabajo mucho con niños y el ver la cara de los niños y saludarlos me llena de emoción y de alegría.

¿Cuáles son sus proyectos?

Pues mis proyectos son seguir formándome como acróbata, bailarina y también me encantaría montar una escuela de circo de hecho. Tener la primera escuela de circo y de artes escénicas que se monte en Maspalomas y en Canarias. Quiero trabajar muy duro y mejorar en todo.

Ahora como reina, ¿va a seguir participando en el Carnaval Internacional de Maspalomas?

Por supuesto, hasta que me digan que pare. Es que a mí no me quites un escenario porque es donde soy yo realmente. Debajo de él soy tímida pero estar en el escenario bailando me llena de vida. El escenario me representa.

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¿Distinguía a alguien desde el escenario?

A mis niñas en la grada, con la gran pancarta, y por el otro lado a los que nos apoyan a mi diseñador y a mí, pero sobre todo en la parte izquierda reconocía a mis alumnas con los globos, con las pancartas, mis fotos. Era una pasada. Sentía el calor y que yo estaba con ellas bailando. Cuando terminó la gala se subieron al escenario a sacarse fotos y estuve aquí hasta que me apagaron la luz y me echaron (ríe).