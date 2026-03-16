Otro carretera que se eterniza: el retraso en las expropiaciones aplaza el inicio de las obras de la circunvalación de Agaete

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado una adenda al convenio firmado con el Ayuntamiento de Agaete para la ejecución de la circunvalación norte del municipio, una modificación que amplía en cuatro años el plazo de vigencia del acuerdo, hasta abril de 2030, ante los retrasos acumulados en la disponibilidad de los terrenos necesarios para la obra.

El convenio original, suscrito en abril de 2022, establecía la colaboración entre ambas administraciones para construir el nuevo vial que conecta las carreteras insulares GC-293 y GC-231. La circunvalación, de alrededor de 1,7 kilómetros, pretende evitar el paso de vehículos por el casco del municipio cuando se desplazan hacia el Valle de Agaete, especialmente en el caso de camiones o maquinaria pesada, con la conexión, ampliación y acondicionamiento de las carreteras GC-293 y GC-231.

Sin embargo, el proceso de expropiaciones aún no ha finalizado y actualmente el Ayuntamiento solo dispone de aproximadamente el 60% de los suelos afectados por el trazado, lo que ha impedido avanzar hacia la fase de licitación de las obras.

Más de 3,5 millones de euros

La adenda también actualiza las condiciones de financiación. El Cabildo mantiene su compromiso de licitar, adjudicar y ejecutar las obras, además de sufragar íntegramente su coste. El presupuesto inicial del proyecto se fijó en 3,7 millones de euros, aunque la institución insular asumirá también el posible incremento derivado de la actualización del proyecto técnico, dado el tiempo transcurrido desde su redacción.

Por su parte, el Ayuntamiento continúa tramitando el expediente de expropiación forzosa de los bienes y derechos afectados por la obra. El procedimiento se encuentra en fase de resolución de alegaciones tras el periodo de información pública, paso previo a poner la totalidad de los terrenos a disposición del Cabildo para iniciar la contratación de la obra.

El proyecto constructivo deberá además actualizarse y someterse nuevamente a los informes ambientales correspondientes, trámites que se abordarán cuando estén disponibles todos los suelos necesarios.

Un centenar de fincas

El Ayuntamiento reactivó las expropiaciones en 2024 volviendo a sacar a información pública el expediente que afecta a 128 fincas por el trazado, que incluye terrenos de particulares, empresas y entidades financieras. La estimación inicial situaba el coste de la adquisición del suelo entre 1,5 y 2 millones de euros, a cargo del Consistorio.

El calendario inicial preveía que la obra pudiera salir a concurso en 2022 y ejecutarse en unos doce meses, pero la prolongación del proceso expropiatorio ha retrasado el inicio de la infraestructura, que tres años después del convenio aún no ha entrado en fase de licitación.

Luz verde a 'El Huevo'

Durante el Consejo de Gobierno, el Cabildo también ha dado luz verde a la inversión de 8,5 millones de euros para concluir las obras del edificio cultural anexo a la Casa Palacio de Bravo Murillo, denominado 'El Huevo' por la forma ovoide o cerebral de su auditorio principal. La aprobación incluye la puesta en marcha del expediente para tramitar la licitación de los trabajos, que se espera sacar a concurso el próximo verano para comenzar las obras a finales de 2026 o principios de 2027.

La obra, que se basa en el proyecto diseñado por el estudio Código Arquitectura SLP , contará con un auditorio para 200 personas en el interior de la estructura oval y diversas salas polivalentes, áreas de exposición, oficinas y almacenes. El proyecto del arquitecto Alejandro de la Sotaquedó inacabado en 2011 y el edificio actualmente solo cuenta con la estructura metálica visible de su armazón.

Un edificio administrativo

Otro de los acuerdos ratificados durante la sesión ha sido el visto bueno a una inversión de 562.000 euros a la adquisición directa de un inmueble ubicado en la calle Buenos Aires, 54, en Las Palmas de Gran Canaria, para destinarlo a usos administrativos de distintos departamentos.

La finca, de 360 metros cuadrados catastrales, se incorporará al catálogo de infraestructuras para organizar y desarrollar los servicios públicos que el Cabildo pone a disposición de la ciudadanía. Además, colinda con tres edificaciones más que son propiedad del Gobierno insular: las oficinas del Servicio de Formación y Prevención + la Actividades Clasificadas; el Departamento de Igualdad y la casa número 56, cedida a la Alianza Francesa.

Según el informe de necesidad emitido por la Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible, la compra responde a criterios de eficiencia en la gestión de recursos públicos y mejora del servicio a la ciudadanía, además de facilitar la racionalización de los procedimientos administrativos y la coordinación entre administraciones.