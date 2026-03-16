Firgas impulsa la reforma de su Casa de la Cultura para preservar su valor histórico y cultural del edificio de 1872

La Casa de la Cultura de Firgas se prepara para abrir una nueva etapa. El Ayuntamiento pone en marcha la rehabilitación de uno de los edificios más emblemáticos del municipio, una actuación que busca preservar un inmueble muy ligado a la memoria local y, al mismo tiempo, reforzar su papel como espacio cultural de uso diario. Ubicado en pleno casco de Firgas, el edificio fue construido en 1872 para alojar a quienes llegaban al municipio atraídos por las aguas curativas de Azuaje (conocida como 'La Fonda', 'Hotel Firgas' u 'Hotel Azuage'). Con el paso de los años, tuvo distintos usos hasta convertirse, tras su rehabilitación e inauguración en 1995, en la actual Casa de la Cultura. A día de hoy, alberga la biblioteca pública, la sala de exposiciones, aulas para cursos, un salón de actos polivalente y las oficinas municipales de Cultura y Educación.

La intervención, con un presupuesto total de 844.420 euros, pretende modernizar los principales espacios de uso público del edificio y adaptarlos a las necesidades actuales. Según la memoria del proyecto, no se plantea un cambio de uso ni una modificación sustancial de la configuración del inmueble, sino una remodelación interior centrada en revestimientos, instalaciones, acabados y equipamiento. Entre las actuaciones previstas figuran la adecuación del escenario, con ampliación de su fondo y renovación de revestimientos; la sustitución del pavimento y de las butacas del salón de actos; la mejora de la acústica mediante nuevos paneles de madera fonoabsorbente e ignífuga; la renovación de puertas y barandillas; la actualización de la iluminación decorativa y la instalación de climatización en el patio de butacas y otras zonas públicas.

La intervención tiene como objetivo atajar el deterioro acumulado del inmueble desde su inauguración

La accesibilidad, entre los pilares de la rehabilitación

El proyecto concreta además algunas mejoras de accesibilidad que van más allá de una mención genérica. En el patio de butacas se reservarán dos plazas adaptadas para personas usuarias de silla de ruedas, distribuidas en distintas zonas de la sala para evitar su concentración en un único punto y cada una contará con asiento anexo para acompañante. Además, se prevé un aseo adaptado y la instalación de un ascensor accesible con botoneras en braille, señalización visual y acústica, y espacio suficiente para sillas de ruedas.

La reforma también busca mejorar las prestaciones técnicas del recinto como espacio escénico y cultural. La memoria subraya que el nuevo alumbrado se ha diseñado para responder a usos muy distintos, desde conferencias o congresos hasta teatro, cine o proyecciones audiovisuales. A ello se suma la renovación de materiales con criterios de seguridad: paneles acústicos ignífugos, barnices resistentes al fuego y butacas con tapicerías que no propagan la llama y mejoran el comportamiento acústico del auditorio.

‘La Fonda’ fue un alojamiento para los turistas que visitaban el municipio por las aguas curativas de Azuaje

Sin remodelaciones desde 1995

La necesidad de actuar, según recoge el expediente, viene marcada por el deterioro acumulado en los últimos años. El proyecto señala que en el edificio se desarrollan y se prevén desarrollar espectáculos musicales, teatrales, festivales, conciertos, conferencias, congresos y proyecciones audiovisuales, además de las actividades permanentes ya existentes, lo que refuerza la necesidad de actualizar un equipamiento clave para la vida social y cultural del municipio. Así, la documentación municipal señala que desde su rehabilitación en 1995 el edificio apenas ha tenido intervenciones puntuales de mantenimiento, mientras que se han agravado las humedades, los desperfectos en la madera y las carencias de la instalación eléctrica, que presenta problemas de suministro y falta de adaptación a las exigencias actuales. El proyecto ya ha salido a licitación con un plazo de ejecución de seis meses.

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La Casa de la Cultura es, además, la principal infraestructura cultural del municipio. El proyecto describe con detalle su distribución actual, con una sala de exposiciones de 104 metros cuadrados en planta baja, un salón de butacas de 83, escenario y camerinos, además de biblioteca, biblioteca infantil y cyber, aula de informática, aulas y oficinas en la planta alta. La financiación procede íntegramente del Cabildo de Gran Canaria, a través del Plan Adicional de Inversiones en los Municipios (PAI 2024), lo que permitirá afrontar una reforma con la que el Ayuntamiento busca conservar un inmueble histórico sin renunciar a su función como espacio vivo para la actividad cultural del pueblo.