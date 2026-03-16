'Gáldar en Danza' celebrará su quinta edición con espectáculos, talleres y encuentros con artistas

Gáldar celebrará del 23 al 29 de abril la quinta edición del festival Gáldar en Danza, una cita organizada con motivo del Día Internacional de la Danza y centrada en las artes del movimiento. La programación se desarrollará en distintos espacios del municipio, entre ellos el Centro Cultural Guaires, la Plaza de Santiago, la Cueva Pintada, el Museo Agáldar, la Casa-Museo Antonio Padrón y varias instalaciones deportivas y sociales. El festival reunirá durante siete días espectáculos, talleres, encuentros con artistas y actividades dirigidas a públicos de distintas edades. La propuesta combina danza contemporánea, urbana, de calle y acciones formativas, con actividades para escolares, familias, mayores y alumnado de escuelas de danza. Según la información facilitada por la organización, en esta edición participarán artistas de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote, junto a creadores procedentes de otros puntos de España y de fuera del país.

Siete días de danza

La apertura está prevista para el jueves 23 de abril. A las 10:00 horas, el Polideportivo Juan Vega Mateos acogerá la performance David & Goliat, de Ian Garside y Tomás Pozzi, dirigida al alumnado de centros escolares. Ya por la noche, el Centro Cultural Guaires será escenario de la apertura oficial con tres piezas de danza contemporánea: Ephimera, de Paloma Hurtado; The Trip, de Aiala Etxegarai; y El Amor, de Daniel Navarro.

El viernes 24 de abril la programación continuará con talleres comunitarios impartidos por Pilar Dámaso de 10:30 a11:30 horas en el Centro Ocupacional y de 11:30 a 12:30 horas en el Club de la Tercera Edad. Esa misma tarde a las 18:00 horas habrá un taller de 'Contact Improvisación' en San Isidro, dirigido por Cristiane Boullosa y Diana Bonilla, y una actividad en la Cueva Pintada de 18:30 a 19:30 horas dentro del programa Artistas en Crianza, con la pieza Señora tu madre, de Raquel Ponce, y la presentación de un cuadernillo coordinado por Beatriz Bello. La jornada concluirá en la Plaza de Santiago con la lectura del manifiesto del Día Internacional de la Danza y actuaciones de escuelas locales a ñas 19:30 horas.

El sábado 25 de abril se celebrará en la Plaza de Santiago a las 10:00 horas el encuentro de danzas urbanas Galdance: Back to Hip Hop, con Yurena Molina. Por la noche, el Museo Agáldar acogerá a partir de las 19:00 horas un programa con Echar Raíces, de Guadalupe Torres; ÌRÍRÍ, de Oluwabukunmi Olukitibi-Hearts Heartist; y Amapola, de la Compañía Omos Uno, dirigida por Cristiane Boullosa.

La jornada del domingo 26 de abril estará orientada al público familiar en la Plaza de Santiago, con ¡DJ Tami!, de Tamara López-TamiCirco, y Sun Dance Family Session, de NinfA y Dácil Ortega. Por la tarde, la Cueva Pintada acogerá la proyección del documental He venido a leer la noche, en una propuesta de BeBright-Laura Ramos moderada por Dácil Ortega.

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El lunes 27 y el miércoles 29 de abril se desarrollará el taller ÈÉMI, de danza africana y afro fusión, impartido por Oluwabukunmi Olukitibi-Hearts Heartist en el Polideportivo de La Montaña y en la Ciudad Deportiva Venancio Monzón, respectivamente, que estará dirigido al alumnado de las escuelas de danza de Gáldar. El martes 28, la Casa-Museo Antonio Padrón albergará de 10:00 a 12:00 horas talleres escolares de microdanza dirigidos por Agoney Hernández García y, por la tarde, la instalación performática MóVéRé, de Javier Ferrer Machín. Ese mismo día, en Sardina, se celebrará de 18:30 a 20:00 horas el taller Conectando con el cuerpo, organizado por Peso Producciones para personas mayores del municipio.