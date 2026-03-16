Gasolineras más baratas hoy: encuentra la gasolina con el precio más bajo de hoy lunes en tu municipio

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,039€ el litro en PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 1,039€ el litro.

Hoy lunes 16 de marzo las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,182€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,182€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en la isla de Gran Canaria, a 1,129€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,129€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La gasolina más barata de este lunes en Gran Canaria

En cuanto el diésel más barato de Gran Canaria, la estación de servicio PLENERGY de Las Palmas de Gran Canaria en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 tiene un precio de 1,129€ el litro.

Gran Canaria tiene hoy, lunes 16 de marzo, la Gasolina 95 más barata en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, en la estación de servicio PLENERGY a 1,039€ el litro. La segunda más económica de la isla de Gran Canaria estaría en Las Palmas de Gran Canaria, PETROPRIX, en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde el litro está a 1,039€.

La estación de SANTANA DOMINGUEZ en Las Palmas de Gran Canaria, CALLE AYAGAURES, 3, tiene la Gasolina 98 más asequible de la isla de Gran Canaria, a 1,182€ el litro. Otra opción está en Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,182€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Lanzarote

El gasoil al mejor precio de Lanzarote se encuentra hoy en Arrecife, estación PLENERGY de CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde sale a 1,199€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Arrecife, estación de PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde se puede encontrar el gasoil a 1,199€ el litro.

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Lanzarote, la estación de servicio PCAN ARRIETA de Haría tiene el carburante Gasolina 98 a 1,299€ el litro en Carretera General del Norte km 16,1. En Tías, Carretera Arrecife - Yaiza km 12, la estación de servicio DISA MACHER encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,338€ el litro.

Para llenar el tanque hoy lunes 16 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Lanzarote, hay que ir hasta Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,199€ el litro. Otra opción sería ir hasta Arrecife, a CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, donde la estación de PLENERGY ofrece la Gasolina 95 a 1,199€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Fuerteventura

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,179€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,179€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,209€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,295€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy lunes 16 de marzo, está en Antigua, CALLE JANANA, 46, en la estación PETROPRIX, donde está a 1,189€ el litro. La otra opción está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a 1,189€ el litro en la estación SANTANA DOMINGUEZ.

La gasolina más barata de este lunes en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la estación de servicio PLENERGY ofrece el diésel a 1,129€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,129€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 1,039€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,039€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,182€ el litro de Gasolina 98 en la estación SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,200€ el litro.

La gasolina más barata de este lunes en Telde

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Telde lo puedes encontrar en la estación de servicio OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde está a 1,138€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,147€ el litro.

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1, donde la estación de servicio PETROPRIX ofrece el diésel a 1,219€ el litro. La estación H2EXAGON JINAMAR de AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,219€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en Calle Alegría 2, con un precio de 1,196€ el litro de Gasolina 98 en la estación OCÉANO. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2, con un precio de 1,200€ el litro.

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Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [16/03/2026 8:10:45]