Una jueza indaga si el Ayuntamiento de Ingenio vulneró los derechos de una funcionaria de baja

El Juzgado de lo Social número 11 de Las Palmas de Gran Canaria investiga una demanda presentada por una trabajadora del Ayuntamiento de Ingenio contra la Corporación municipal por presunta vulneración de derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la desconexión digital y a la integridad moral.

Desde diciembre del año pasado la jueza Mónica Herreras averigua si la concejala Alejandra Rodríguez envió comunicaciones laborales a una trabajadora mientras se encontraba de baja médica. La edil remitió, supuestamente, mensajes de WhatsApp y correos electrónicos a su teléfono móvil personal y a su cuenta particular de email relacionados con la negociación del convenio colectivo del Patronato Municipal de Escuelas Infantiles, remitidos por la concejala delegada de este organismo. La tramitación de la denuncia aún no ha concluido y continúa abierta hasta que haya juicio.

La información se conoce días después de que el pasado viernes la concejala Alejandra Rodríguez, actualmente en el grupo de los no adscritos tras abandonar el grupo Somos-PP, presentase una denuncia contra el concejal de Cultura, Parques, Jardines y Educación, Sebastián Suárez, al considerar que vulneró su derecho al honor y a la propia imagen, después de vertir unas declaraciones en un medio de comunicación local en las que vinculaba su salida del gobierno local con supuestos problemas con la Justicia.

Suárez manifestó que Rodríguez mantenía un «proceso judicial en curso» que habría motivado su cese por parte de la alcaldesa, Vanesa Martín.

La concejala desmintió esta información argumentando que era «falso» que ella tuviera un proceso judicial o denuncia alguna en el juzgado y subrayó que esas afirmaciones atentaban gravemente contra su honor como representante pública.

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Alejandra Rodríguez amplió ayer su denuncia contra Rayco Padilla, presidente del PP Local de Ingenio y primer teniente alcalde de la Villa de Ingenio, y también contra Rosario Viera, concejala de Participación Ciudadana, Solidaridad y Escuelas Infantiles del grupo político Somos-PP «por difundir públicamente» las manifestaciones realizadas por Sebastián en la emisora Radio Planeta.