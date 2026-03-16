La Justicia rechaza uno de los recursos de Pedro Rodríguez contra el Ayuntamiento de Guía

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha rechazado el recurso presentado por el concejal de la oposición Pedro Rodríguez, de Juntos Por Guía, contra el Ayuntamiento de Santa María de Guía por el acuerdo plenario que declaró a Gesplan como medio propio municipal. La sentencia inadmite el procedimiento al considerar que el recurrente no agotó previamente la vía administrativa y le impone además las costas procesales.

La resolución judicial, fechada el pasado 9 de marzo, concluye que el concejal acudió directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa sin haber presentado antes el recurso de reposición exigido por la normativa. Este requisito, según recoge el fallo, es necesario antes de recurrir a los tribunales en este tipo de procedimientos.

Acuerdo de Gesplan en Guía

El litigio se originó tras el acuerdo del pleno municipal que aprobó la declaración de la empresa pública Gesplan como medio propio del Ayuntamiento de Guía, una figura que permite a las administraciones encargar trabajos a entidades públicas sin necesidad de licitación.

El juzgado no entra en el fondo del asunto y limita su pronunciamiento a la inadmisión del recurso por un defecto procesal, al entender que el demandante no siguió los pasos administrativos previos antes de acudir a la vía judicial.

Tras la moción de censura que le presentaron, el exalcalde de Guía Pedro Rodríguez presentó ocho contenciosos en el juzgado contra decisiones del nuevo grupo de gobierno (PSOE, UnidosxGC, Ahora Guía, PP y CC) en menos de 100 días de su nuevo mandato.

Críticas a Pero Rodríguez

En un comunicado, el alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, criticó la estrategia del concejal de la oposición, al que acusa de recurrir de forma sistemática a los tribunales desde que abandonó el gobierno municipal.

Según el regidor, este tipo de procedimientos obligan a destinar recursos municipales y tiempo de los servicios jurídicos del Ayuntamiento a la tramitación de expedientes judiciales. Gonçalves Ferreira defendió que el grupo de gobierno seguirá centrado en la gestión municipal y en los proyectos que considera necesarios para el desarrollo del municipio.