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NC pide el pase al grupo de los no adscritos del alcalde y los ediles de Primero Canarias

El documento, que se presentó el domingo por vía electrónica, afecta a los ediles Arminda Santana, Roberto Ramírez, Minerva Pérez, José Mario Bordón, Juan Francisco Guedes y al alcalde, Francisco García

Oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana

Oficinas municipales del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana / LP/DLP

José A. Neketan

José A. Neketan

Santa Lucía de Tirajana

La coalición electoral Nueva Canarias -Frente Amplio Canarista (NC-FAC) ha presentado en el Ayuntamiento de Santa Lucía una comunicación oficial en la que solicita el paso al grupo de los no adscritos del alcalde Francisco García y de cinco concejales más. Todos ellos abandonaron la formación nacionalista el año pasado para integrarse en Municipalistas Primero Canarias.

El documento, que se presentó el domingo por vía electrónica, afecta a los ediles Arminda Santana, Roberto Ramírez, Minerva Pérez, José Mario Bordón, Juan Francisco Guedes y al alcalde, Francisco García.

La petición de NC-BC se sustenta en la Adenda III del Pacto Antitransfuguismo. La coalición sostiene que no es necesario un expediente disciplinario previo, ya que la expulsión es una «consecuencia jurídica objetiva» derivada de la baja voluntaria de los ediles en su partido de origen.

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El mismo documento se presentó dos veces en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, y el secretario desestimó las dos la expulsión de los concejales que también habían abandonado NC para pasarse a Primero Canarias.

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