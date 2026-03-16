La promoción de la lactancia en las escuelas tiene premio

Un proyecto de la comisión de Lactancia Materna del Colegio Oficial de Enfermería de Las Palmas (CELP), centrado en promover este método de alimentación natural en el entorno escolar, ha sido reconocido a nivel nacional con el premio a la mejor comunicación sobre lactancia y sociedad. El galardón fue otorgado por la Associació Catalana Pro Alletament Matern (Acpam) en el marco del 13º Congreso Nacional de Lactancia Materna, que se celebró entre los días 5 y 7 de marzo en Sevilla. El encuentro estuvo organizado por la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN).

La acción distinguida fue presentada por las enfermeras Abigail Mesa, Julia Jeppesen, María Dolores Mesa, Coral Castro, Yazmina Afonso, Naira Cabrera, Rita Socorro e Iraya Monagas, bajo la coordinación de Ana Isabel García Morago, especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, quien trabaja desde 2003 en el centro de salud de Morrojable, en Fuerteventura.

Según explica García, este proyecto ha sido fruto del trabajo que realiza la comisión de la citada institución colegial, que se articula en tres áreas fundamentales: la formación de profesionales sanitarios, el impulso de la investigación en enfermería y la apuesta por visibilizar la lactancia materna en la sociedad. «La lactancia materna es un pilar esencial para la salud pública, ya que garantiza el derecho a la alimentación más saludable», subraya la experta.

Semana Europea

A partir de este concepto, la comisión decidió dar un paso adelante en la promoción de la lactancia y trasladó el mensaje al entorno educativo. El proyecto se desarrolló durante el primer trimestre del curso escolar 2025, coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de la Lactancia Materna, cuyo lema ese año fue Priorizar la lactancia materna mediante sistemas de apoyo sostenibles.

La iniciativa se presentó como un proyecto piloto en cinco centros educativos de la provincia de Las Palmas que ya han implantado la figura de la enfermera escolar: el CEIP Los Quintana, en Gran Canaria; el CEIP Alcalde Rafael Cedrés, en Lanzarote; y los CEIP Costa Calma, Tarajalejo y La Lajita, en Fuerteventura. «Las enfermeras escolares actuaron como enlaces esenciales. Hay que tener en cuenta que estas profesionales son el punto de acceso dentro de los colegios, ya que no solo atienden accidentes puntuales, también desempeñan una función comunitaria de salud pública que involucra a alumnos, docentes y familias», apostilla la coordinadora.

Para poder desarrollar las actividades contempladas, las enfermeras escolares recibieron formación especializada en lactancia materna por parte de la comisión. Luego, llevaron a cabo talleres educativos dirigidos a los alumnos de primer y segundo curso de Educación Primaria. Para ello, fue necesario adaptar los contenidos a las edades de los pequeños. «Empezamos a trabajar la importancia de la alimentación saludable y sostenible, vinculándola también a la prevención de la obesidad infantil, e integramos esta visión dentro de los claustros del profesorado. La información fue muy bien acogida y, además, organizamos un concurso de dibujos que tuvo mucho éxito», celebra Ana Isabel García. De hecho, se recopilaron cerca de un centenar de ilustraciones.

Leche de fórmula

Durante las actividades, se explicó también a los niños y niñas que algunas madres alimentan a sus bebés con leche de fórmula. ¿El objetivo? Que ninguna familia se sintiera incómoda con su propia experiencia.

Para reforzar el aprendizaje, las enfermeras escolares introdujeron elementos lúdicos como canciones. Asimismo, el proyecto incluyó la entrega de lotes de libros infantiles sobre lactancia materna a las bibliotecas de los centros participantes. «No es fácil encontrar cuentos infantiles que aborden este tema a edades tempranas, por lo que contar con estos materiales en las bibliotecas escolares permite a los estudiantes de diferentes cursos, a las familias y a los docentes conocer la lactancia materna desde diferentes perspectivas», apunta la sanitaria.

Sala de lactancia

Una de las acciones más representativas del proyecto se desarrolló en el CEIP Los Quintana, situado en el municipio grancanario de Gáldar, un centro que se preparaba para incorporar alumnado de cero a tres años y había detectado la necesidad de disponer de un espacio específico para la lactancia. Ante esta situación, la comisión del CELP colaboró en la habilitación de una sala equipada con un sillón de lactancia, reposapiés, elementos decorativos y material informativo. La inauguración del área coincidió con la entrega de premios del concurso de dibujos. El acto contó con la participación de toda la comunidad educativa, desde el alumnado de Infantil hasta el de sexto de Primaria, así como con la del profesorado y la asociación de madres y padres del centro.

El objetivo era crear un espacio accesible, visible y con cierta intimidad que permitiera a las madres amamantar dentro del colegio con normalidad. «Queríamos que no estuviera escondido, sino que formara parte del día a día del centro», explica la enfermera del centro de salud de Morrojable.

El proyecto de lactancia materna en el ámbito escolar fue presentado como comunicación científica en el congreso nacional. En total, se presentaron 187 trabajos procedentes de distintos puntos del país y solo se concedieron 18 premios. Para las nueve enfermeras del CELP que han participado en la iniciativa, el reconocimiento ha supuesto una gran satisfacción. «La calidad científica era muy alta y había incluso comunicaciones internacionales. Estamos muy orgullosas», asegura Ana García.

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Tras el éxito de esta experiencia piloto, la comisión de Lactancia Materna del colegio profesional ya trabaja en la ampliación del proyecto para el próximo curso escolar. El propósito de la agrupación es extender la iniciativa a más centros y a diferentes etapas del sistema educativo, con el fin de integrar la promoción de la lactancia materna dentro de los programas de educación para la salud y la prevención de la obesidad infantil. «Queremos seguir investigando y fomentar la lactancia materna en todos los entornos», concluye la enfermera.