El restaurante de Gran Canaria donde disfrutar de cocina canaria junto al mar: raciones abundantes y precios económicos

En el paseo marítimo de Playa de Agaete, en Gran Canaria, hay restaurante que se han convertido en paradas obligatorias para quienes buscan disfrutar de cocina canaria junto al mar. Uno de ellos es Dedo de Dios, un restaurante perfecto para quienes busquen raciones abundantes a precios ajustados.

Los creadores de contenido gastronómico @descubreconc han visitado el establecimiento recientemente y no han dudado en recomendar la experiencia a sus seguidores por la relación calidad-precio que ofrecen. "Uno de nuestros restaurantes favoritos cuando queremos comer cerca del mar", aseguran.

Cocina con productos locales

Como entrantes se decantaron por los calamares con guarnición, un plato perfecto para quienes busquen sabores del mar y destacan la calidad que ofrece el local. "Este es uno de esos sitios míticos de la isla que nunca falla", afirman. También pidieron la ensalada para dos personas, unque según comentan en el vídeo, la ración es tan generosa que "da para cinco" comensales.

El gofio escaldado es una reta tradicional canario que no te puedes perder, ya que en el restaurante lo prepara de manera artesana.

Sin embargo, uno de los platos estrella es la parrillada de pescado, que se puede pedir tanto frita como a la plancha. En ella, puedes encontrar diferentes opciones de pescado fresco y es una buena elección si vas acompañado. "Pide con moderación si no quieres llevarte también la cena", aconsejan los tiktokers.

Para terminar la comida, los creadores de contenido recomiendan probar las tartas caseras que cuestan alrededor de cuatro euros. Un dulce para terminar una comida que se disfruta frente al mar.

Vistas al mar

Su ubicación en primera línea del paseo marítimo, ofrece vistas privilegiadas al océano, lo que refuerza la experiencia gastronómica del local. Además, el restaurante cuenta con acceso adaptado para personas con movilidad reducida y ofrece opciones vegetarianas en su carta para complacer a sus clientes.

Horario y ubicación

Dedo de Dios se encuentra en la carretera al Puerto de las Nieves, 0, en Gran Canaria. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han visitado el establecimiento y destacan el producto local que ofrecen.

Abre miércoles y domingo de 12:30 a 18:30 horas y los jueves, viernes y sábado amplía su horario para ofrecer servicio de cenas hasta las 22:00 horas. Lunes y mates el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.