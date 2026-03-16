Ocho millones de euros para estas obras en San Mateo: un parque infantil, zona recreativa, la nave del mercado y un restaurante

El Ayuntamiento de la Vega de San Mateo acelera los trámites para que comiencen cuanto antes algunas de las obras más esperadas por los vecinos del municipio. Entre los proyectos destacados se encuentran la nueva nave del mercado, la reforma del restaurante El Mercado, un nuevo parque infantil en la parte alta de la plaza de La Solidaridad y la rehabilitación del área recreativa de El Calero. Para impulsar estas iniciativas, el Consistorio llevará al próximo pleno ordinadio la aprobación de un suplemento de ocho millones de euros, de los que siete irán destinados a las obras del mercado y el resto de partidas de menor importe asignado a completar las distintas obras y mejoras previstas en el municipio.

De esta forma, el Ayuntamiento de San Mateo avanza en algunos de los objetivos previstos para esta legislatura. Con este propósito el grupo de gobierno llevará al próximo pleno un suplemento de crédito de siete millones de euros, que se sumarán al presupuesto anual del Consistorio para adjudicar la obra de la nave del mercado del municipio. La empresa propuesta para ejecutar el proyecto es Citanias, a la que se le ha solicitado la documentación necesaria que deberá presentar antes de formalizar la adjudicación definitiva.«Para ello se necesita ese suplemento», explica la alcaldesa del municipio, Davinia Falcón.

La propuesta de adjudicación es la única de las dos ofertas presentadas que ha sido admitida y, además, incluye importantes mejoras. Entre ellas, amplía a cuatro años el plazo de garantía de los materiales por vicios o defectos de ejecución, cuando el mínimo legal es de dos años. Asimismo, la empresa se compromete a monitorizar la instalación fotovoltaica de la cubierta y a instalar un sistema de control inteligente para las instalaciones de climatización y ventilación.

Reforma del restaurante El Mercado

Además, se incorporarán partidas importantes para la obra de reforma del restaurante El Mercado, para el que ya se cuenta con un proyecto finalizado. El diseño contempla el restaurante en planta baja y un aula de formación en la planta superior, conectadas mediante un núcleo de comunicaciones con dos accesos diferentes, lo que permitirá un uso versátil de la planta alta, independiente del horario de apertura del restaurante. En cuanto a la terraza, se plantea una intervención ligera con perfiles de acero de acabado forja, lo que prioriza la imagen del conjunto y mantiene un equilibrio con el volumen general del edificio. La cubierta también se renovará: la actual, con faldones curvos, será reemplazada por una nueva cubierta inclinada y regular, con geometría y acabados mejorados. El mobiliario de los comedores y terrazas se diseñará para adaptarse a las necesidades y circulación del personal, con una inclinación de 30º que facilita el trabajo de los camareros.

Una parte de la partida será utilizada para la adjudicación de los trabajos del recinto comercial a Citanias

También se aprobarán partidas para proyectos que ya cuentan con planificación, como el nuevo parque infantil en la plaza de La Solidaridad. Para esta actuación ya se dispone de 300.000 euros de subvención del Gobierno de Canarias, 80.000 euros del Cabildo de Gran Canaria y 50.000 euros de aportación municipal, que serán los que se aprueben en este Pleno. El parque incluirá mesas con techado y distintas instalaciones de juego, pensadas para el disfrute de los más pequeños del municipio, reforzando los espacios públicos y la oferta de ocio para las familias.

Además, el Consistorio destinará otros 300.000 euros para la rehabilitación de la zona recreativa de El Calero, que ya cuenta con 500.000 euros de subvención del Gobierno de Canarias. Entre las actuaciones previstas se incluyen la habilitación de una zona de aparcamientos, la construcción de un mirador, mejoras en la accesibilidad y la reapertura de los baños, que permanecen cerrados desde hace aproximadamente cinco años. «Por este motivo es tan importante la aprobación de este suplemento», explica la alcaldesa del municipio, Davinia Falcón.