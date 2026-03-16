Treinta años de espera por el enlace de Carrizal colapsan a diario la GC-1

Cerca de 30 años dura ya la demanda del nuevo enlace que conecte Carrizal con la GC-1 , ya que hasta este momento el municipio solo cuenta con un acceso para cada sentido. En dirección sur, el que está próximo a la gasolinera. En dirección norte, el que pasa por debajo del puente de Las Majoreras. Ambos se colapsan a diario en horas puntas, al igual que la autopista, lo que lo convierte en un ambudo circulatorio.

A esto se le suma las colas kilométricas que se forman para acceder a Carrizal y que llegan a diario a la altura de la salida del aeropuerto. Por lo general, los vehículos se ponen en el arcén para dejar el carril de la derecha despejado, pero esa maniobra también se convierte en un peligro para la circulación al ocupar una zona que no está destinada al tráfico rodado. La situación, en cambio, se norta distinta para los otros municipios vecinos del sureste, Agüimes y Santa Lucía de Tirajana, que ya cuentan con varios enlaces, lo que hace que el tráfico en esa zona de la GC-1 sea mucho más fluido al circular los vehículos por las diferentes direciones.

La alcaldesa de Ingenio, Vanesa Martín, reclama al Gobierno de Canarias que presente pronto el proyecto y que pase «de los papeles a la obra» para que ejecute de forma urgente el nuevo enlace de la autovía GC-1 a la altura del municipio, una infraestructura que considera «vital» para la movilidad diaria de la población y para el futuro económico de la zona.

Martín denuncia que la actual entrada y salida de Ingenio «se colapsa a diario» y funciona como «un embudo» que, cuando llueve, llega a dejar a muchos vecinos «prácticamente incomunicados», al concentrarse en un único punto todo el tráfico procedente de Las Majoreras, Los Molinillos, Carrizal, El Ejido o La Pasadilla. La alcaldesa asegura que el municipio «lleva años mendigando algo tan básico como un acceso digno» a la principal vía de la isla.

La regidora recuerda que una de sus primeras gestiones al llegar a la Alcaldía fue reunirse con el consejero regional de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, para trasladarle personalmente la urgencia de este proyecto. Según explicó, la Consejería ya dispone del trazado de mejora del enlace en la GC-1 y se ha comprometido a presentarlo públicamente en Ingenio entre finales de marzo o comienzos de abril.

Sin embargo, Martín deja claro que el Ayuntamiento no se conforma con la simple presentación. «No me vale solo con enseñar el proyecto. Tiene que licitarse y ejecutarse. Voy a hacerle seguimiento semana sí y semana también, porque esto no es un capricho. Es una prioridad absoluta para el municipio».

La alcaldesa destaca que el nuevo «pinchazo» previsto a la altura de la bajada hacia El Burrero no solo aliviará las retenciones y repartirá mejor el tráfico entre Ingenio y Carrizal, sino que también será determinante para atraer inversiones. «Si queremos que se consoliden el polígono de Las Majoreras, los nuevos comercios o grandes superficies, necesitamos accesos competitivos. A cualquier empresa le cuesta instalarse en un lugar donde es difícil entrar y salir», señala, y cita proyectos ya en marcha en el entorno del centro de salud y del parque de Los Aromeros.

Martín subraya además la paradoja de que Ingenio, pese a tener el aeropuerto «en la puerta de casa», cuente hasta este momento con un único acceso directo a la GC-1, a diferencia de otros municipios del entorno que disponen de varios enlaces. «No puede ser que en la puerta de entrada a la isla por avión y por donde llegan a diario miles de personas, tengamos un municipio atrapado en un embudo», lamenta.

En cuanto a la tramitación, explica que el proyecto está aprobado a falta del preceptivo informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), necesario por la proximidad al aeropuerto para garantizar que las alturas de elementos como farolas o estructuras no interfieran con las operaciones aéreas. Este informe suele demorarse entre dos y tres meses.

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«Una vez llegue ese informe, el siguiente paso tiene que ser claro: sacar la obra a licitación y fijar plazos. Yo quiero confiar en que, como mínimo, en este mandato podamos ver colocada la primera piedra», concluye la alcaldesa, convencida de que este enlace supondrá «un salto cualitativo» en calidad de vida, oportunidades de empleo, atracción de inversión y salud económica para Ingenio y Carrizal.