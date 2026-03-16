Virginia Imaz, narradora guipuzcoana: “El mismo cuento respira distinto en cada persona que lo narra”

La narradora guipuzcoana Virginia Imaz (1962) confiesa sentirse embajadora del legado antiguo y subyugante que custodia la mitología vasca. Imaz inaugura la 35º edición del Festival Internacional de Narración Oral ‘Cuenta con Agüimes’ el día 17 en una contada escolar que llevará a cabo en el CEIP Doramas del Cruce de Arinaga (11:50 horas), que repetirá al día siguiente en el Centro Ocupacional del Cruce de Arinaga (12:00 horas).

La también directora de escena y fundadora del grupo de teatro Oihulari Klown señala que los orígenes y las fuentes de los cuentos que narrará de viva voz en el citado municipio del sureste son muy diversos. «Supongo que son singulares porque los sostengo y actualizo con mi cuerpo, con mi mirada, con mi aliento, con una voz propia. Como lo es la voz de todas y cada una de las personas. Ser singular, genuina, única, no es ninguna proeza, es algo irremediable. No hay dos seres humanos iguales. Y tampoco hay dos cuentos iguales, incluso aunque sean el mismo, respiran distinto en cada persona que los narra».

A la hora de seleccionar sus historias explica que, independientemente de su origen, todo lo que cuenta tiene algo en común: «son historias que me han movido los adentros, inspirándome o iluminándome en esta aventura del vivir. Mi objetivo es conmover al auditorio. Moverme internamente junto a la gente que escucha. Para ello, previamente, la historia tiene que haberme sacudido, agitado, emocionado… a mí misma. Las historias se van puliendo por los caminos, cambian y me cambian. Soy una privilegiada porque he contado en todo tipo de lugares y para personas de todas las edades, naufragios y sueños».

Otros festivales

También a Virginia Imaz podremos disfrutarla en este festival que organiza la concejalía de Cultura de Agüimes, con la colaboración de la Consejería de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, en la sesión en solitario que ofrece el día 19 en la Casa de la Cultura de Las Rosas (18:00 horas), así como en la gala conmemorativa de los 35 años del festival, que se celebra ese mismo día en el Teatro Municipal de Agüimes (20:30 horas). También participará el día 20 junto a Félix Albo en el mismo teatro (20:30 horas) y el día 22 en la contada colectiva (12:00 horas) con la que se cierra este evento, el más antiguo de su género que se celebra en España.

Considera capital el valor identitario de la tradición popular oral que atesoran comunidades como Canarias o el País Vasco. «Se trata de una verdadera riqueza, en ocasiones lamentablemente infravalorada, pero este legado nos proporciona raíces y alas. No se puede tocar el cielo sin estar bien enraizada en la tierra. Es preciso saber de dónde venimos para decidir a dónde queremos ir. Las historias de mi tierra me permiten sentirme parte de algo más grande, me conectan con mis ancestros y mis antepasadas y me llenan de gratitud».

Canarias, continentes, acentos

Al referirse a la respetada historia de este evento que hasta el 22 de marzo aprovisionará de cuentos centros culturales y colegios, razona que «el Festival de Agüimes es ciertamente algo que pertenece al ámbito de lo paranormal. Es un testimonio vivo de cómo la cultura puede ser un factor de desarrollo local y comunitario. Y más los cuentos. Canarias siempre ha recibido muy bien a la gente cuentera, crisol de culturas, de continentes, de acentos… Y Agüimes ha sido siempre ese mascarón de proa abriendo camino al rescate y la revalorización de la oralidad. Constituye un referente para la gente ‘de palabra’».

«Yo soy afortunada porque ya había estado en su cartel en varias ocasiones con anterioridad y también como devota escuchante. Adoro esta tierra, que es tan cálida como su gente», comenta Imaz, que se dedica profesionalmente a la narración oral desde 1984.

«Cuento historias que he escuchado, que he leído o que me he inventado. Es toda una vida contando y he probado cosas muy diferentes. He llegado a ‘contar’ cuadros, cómics, recetas de cocina… En mí conviven la filóloga, amante de la literatura escrita, la niña que escuchaba historias de tradición oral y la teatrera a la que le encanta inventar. Importa más el deseo de contar una historia determinada que su origen. En materia de cuentos soy omnívora, aunque tengo que reconocer que más de la mitad de mis repertorios son de tradición oral. La sensación de contar cuentos populares es para mí como la de regresar a casa».

«En los últimos tiempos estoy trabajando mucho en la idea de descolonizar el imaginario colectivo. Probablemente tenemos ahora más imágenes que nunca dentro de nuestro cerebro. El mundo entero llega a través de las pantallas. En dos horas recibimos más imágenes que las que mis abuelas recibieron en toda su vida. Pero, a diferencia de las generaciones anteriores, cada vez tenemos menos imágenes propias. La mayoría provienen de la publicidad y de las narrativas audiovisuales, que no son neutras. Escuchar cuentos permite elaborar imágenes propias y descolonizarnos internamente de clichés, estereotipos y prejuicios», subraya Virginia Imaz.