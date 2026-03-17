Más de 200 empresas de El Goro promueven una comunidad energética industrial con energía solar y eólica

El parque empresarial de El Goro, en Telde, avanza en la creación de una comunidad energética industrial promovida por más de 200 empresas de la zona, con una inversión estimada de unos 50 millones de euros. El proyecto privado tiene como objetivo producir y consumir energía renovable de forma colectiva, reducir costes eléctricos y disminuir la dependencia de combustibles fósiles. La iniciativa contempla la generación de electricidad a partir de energía solar fotovoltaica, eólica y biogás, junto con sistemas de almacenamiento energético, soluciones de movilidad sostenible y medidas de eficiencia energética. Entre sus elementos principales se encuentra la instalación de un sistema de almacenamiento basado en baterías de litio, denominado Servidor de Energía Verde Infinita (SEVI), con una capacidad de hasta 120 megavatios: 80 MW asociados a generación renovable y 40 MW para su integración con la red eléctrica. El Cabildo de Gran Canaria ha destinado en los últimos años 4,5 millones de euros a esta iniciativa, que se encuentra actualmente en fase de desarrollo de obras.

Según explica la corporación insular en una nota, el sistema se ha diseñado con carácter modular para permitir ampliaciones futuras. Además, el proyecto incluye la renovación de cubiertas industriales, sustituyendo materiales como el amianto, dentro de una estrategia integral de mejora ambiental. Con esta actuación, la comunidad energética busca favorecer el autoconsumo colectivo y mejorar la competitividad del tejido empresarial del polígono, además de impulsar la creación de empleo y fomentar la participación en un modelo energético más descentralizado.

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Durante una visita a la zona, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, señaló que la institución insular mantendrá su colaboración con el proyecto y que «el autoconsumo y las comunidades energéticas son claves para la democratización de la energía, para romper nuestra dependencia de los combustibles fósiles». Por su parte, el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, destacó la implicación del sector empresarial en el desarrollo de energías renovables.«Es la demostración de que el sector empresarial que tenemos en la isla es capaz de asumir riesgos, innovar y que, sobre todo, está comprometido con la sostenibilidad». El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, valoró la iniciativa para el municipio, mientras que representantes empresariales como Ángel Medina e Israel Bello subrayaron el avance de un proyecto planteado hace cinco años.