La 2ª Edición "Arucas con sus mayores" homenajea a hombres y mujeres comprometidos con el municipio

Ocho hombres y mujeres del municipio de Arucas fueron los protagonistas el pasado viernes, 14 de marzo, en la 2ª Edición "Arucas con sus mayores". Un acto en el que se les rindió homenaje por haber contribuido, a lo largo de su vida, al progreso y bienestar de su municipio. El evento, que se lleva a cabo desde la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Arucas, se celebró en el Centro Municipal de Cultura.

La velada, presentada por la locutora Marian Álvarez, puso en valor la experiencia, el esfuerzo y la contribución de quienes han marcado la historia de Arucas. Los homenajeados Celia Almeida García, Félix Sánchez Casado, Margarita Velázquez Calcines, José Juan Rodríguez Ramos, Josefina Suárez, Juan José Rodríguez Sosa, Josefa González Olivares y Juan Francisco Santana Pérez contaron sus historias en primera persona ante un repleto y conmovido Centro Municipal de Cultura.

Para comenzar y finalizar esta segunda edición se contó con la actuación de Theros Quartet, un cuarteto de cuerda y la cantante soprano, Virginia Hernández, que animaron a todos los presentes con canciones conocidas.

Una iniciativa que refleja el compromiso de Arucas con el respeto y valoración de sus personas mayores y que forma parte del programa de actividades de ocio y tiempo libre "Nuevos Tiempos: La oportunidad de ser mayor XXXII", que se lleva a cabo desde la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Arucas.

Noticias relacionadas

Aquellas personas interesadas en alguna de las actividades, residentes en el municipio de Arucas, pensionistas mayores de 50 años y/o socio/a del Centro de Mayores de Arucas podrán informarse en el mismo centro o en el número de teléfono 928 09 55 22.