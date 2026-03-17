La activista Koldobi Velasco ofrece un taller de acción no violenta contra las guerras en Vecindario
La cita es este jueves, día 19 de marzo a las 18.30 horas en el Centro de Colectivos El Zagüán, con el lema 'Cocinando acción transformadora y no violenta contra las guerras, la militarización y el rearme'
'Cocinando acción transformadora y no violenta contra las guerras, la militarización y el rearme' es el título del taller que impartirá la trabajadora social, activista y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Koldobi Velasco, este jueves 19 de marzo de 18.30 a 20.00 horas, en la Escuela de Colectivos. El Consejo General del Trabajo Social otorgó recientemente el XIV Premio Estatal de Trabajo Social 2026 modalidad Profesión a Koldobi Velasco.
El área de Participación Ciudadana continúa con la programación de la Escuela de Colectivos como espacio de información, formación, estudio y debate entre la administración municipal, la ciudadanía y las entidades de los barrios y pueblos del municipio. Las charlas son gratuitas y se imparten cada mes en el Centro de Colectivos El Zagüán, en la calle Colón esquina La Graciosa de Vecindario, se puede realizar la inscripción en las redes sociales municipales.
En plena guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando continúan los ataques israelíes a Gaza , donde se habla de más de 100.000 muertos, la mayoría jóvenes y niños, tanto Europa como diferentes potencias mundiales están aprobando gastos históricos en armamento. En este contexto, la activista Koldobi Velasco, que lleva más de 30 años participando en el movimiento antimilitarista, adelante que “vamos a compartir que este sistema capitalista, colonial y patriarcal se sostiene con elementos como las guerras, las violencias y los genocidios que viven gracias al negocio de la guerra”. Velasco añade que “también hay un discurso ideológico, que pone un maquillaje a los ejércitos, y vamos a defender que todo esto es cambiable, y que podríamos pasar de la seguridad militar a la seguridad humana con la defensa de los derechos de las personas, poniendo en centro la sostenibilidad de la vida”.
Tras la charla de Koldobi Velasco el próximo taller en la Escuela de Colectivos lo dará el profesor de la Universidad de La Laguna y promotor del Observatorio de la Inmigración de Tenerife Vicente Zapata.
- Gran Canaria, protagonista en el sorteo de la Lotería Nacional
- La Feria de Productos de la Tierra regresa a San Mateo con tres días de sabor, tradición y gastronomía local
- El mamotreto de Santa Brígida pasa a la historia: el Gran Canaria Central ya tiene proyecto y equipo de arquitectos ganador
- Javi Blanco, el corredor de montaña que convierte su pasado con las drogas en un mensaje de superación para los jóvenes
- Treinta años de espera por el enlace de Carrizal colapsan a diario la GC-1
- Un vídeo muestra la tensa discusión en una guagua de Gran Canaria: insultos homófobos y amenazas de agresión
- El bochinche de este municipio de Gran Canaria que conquista a los amantes de la carne a la brasa con su parrillada: raciones generosas y precios económicos
- Cabildo y la UD Las Palmas llegan a un acuerdo para cofinanciar el Estadio de Gran Canaria, que se eleva a los 160 millones de euros