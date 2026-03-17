La activista Koldobi Velasco ofrece un taller de acción no violenta contra las guerras en Vecindario

'Cocinando acción transformadora y no violenta contra las guerras, la militarización y el rearme' es el título del taller que impartirá la trabajadora social, activista y profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Koldobi Velasco, este jueves 19 de marzo de 18.30 a 20.00 horas, en la Escuela de Colectivos. El Consejo General del Trabajo Social otorgó recientemente el XIV Premio Estatal de Trabajo Social 2026 modalidad Profesión a Koldobi Velasco.

El área de Participación Ciudadana continúa con la programación de la Escuela de Colectivos como espacio de información, formación, estudio y debate entre la administración municipal, la ciudadanía y las entidades de los barrios y pueblos del municipio. Las charlas son gratuitas y se imparten cada mes en el Centro de Colectivos El Zagüán, en la calle Colón esquina La Graciosa de Vecindario, se puede realizar la inscripción en las redes sociales municipales.

En plena guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando continúan los ataques israelíes a Gaza , donde se habla de más de 100.000 muertos, la mayoría jóvenes y niños, tanto Europa como diferentes potencias mundiales están aprobando gastos históricos en armamento. En este contexto, la activista Koldobi Velasco, que lleva más de 30 años participando en el movimiento antimilitarista, adelante que “vamos a compartir que este sistema capitalista, colonial y patriarcal se sostiene con elementos como las guerras, las violencias y los genocidios que viven gracias al negocio de la guerra”. Velasco añade que “también hay un discurso ideológico, que pone un maquillaje a los ejércitos, y vamos a defender que todo esto es cambiable, y que podríamos pasar de la seguridad militar a la seguridad humana con la defensa de los derechos de las personas, poniendo en centro la sostenibilidad de la vida”.

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Tras la charla de Koldobi Velasco el próximo taller en la Escuela de Colectivos lo dará el profesor de la Universidad de La Laguna y promotor del Observatorio de la Inmigración de Tenerife Vicente Zapata.