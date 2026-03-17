El auge de las caravanas reaviva el malestar en Castillo del Romeral: más de 70 vehículos en un solo fin de semana

La presión de las caravanas y furgonetas enciende el malestar en Castillo del Romeral. Los vecinos del núcleo costero tirajanero denuncian una situación que consideran desbordada y aseguran que en un solo fin de semana han llegado a contabilizar más de setenta vehículos estacionados en distintos puntos del núcleo, no solo en la zona más próxima al litoral, sino también en calles interiores. La protesta vecinal apunta a una ocupación cada vez más extendida del espacio público, a molestias continuadas y a una sensación de abandono ante un problema que, sostienen, cada vez va a más, especialmente en periodos vacacionales. La vecindad sitúa el foco en enclaves, como el entorno de la cofradía, la calle Palangre y la zona cercana a las piscinas, aunque subrayan que la presencia de caravanas ya no se limita a los puntos habituales de la costa.

Según relatan, muchos de estos vehículos permanecen en el lugar durante días o semanas e, incluso, hay quienes aparcan de forma anticipada para asegurarse el sitio de cara al fin de semana. A esa ocupación del espacio se suman otras quejas. Los vecinos denuncian que algunos usuarios hacen derroche del agua de los grifos habilitados para los bañistas y usuarios de la playa, además de señalar episodios de personas que realizan sus necesidades en la vía pública. También alertan de ruidos, molestias a distintas horas y de la incertidumbre sobre el destino de los residuos y aguas que generan durante su estancia.

La vecindad ha llegado a contabilizar más de setenta caravanas y furgonetas en la zona en un solo fin de semana

Imposibilidad del Consistorio para prohibir el estacionamiento

El rechazo ciudadano, además, no pasa por habilitar una zona de acampada en Castillo del Romeral. Los vecinos dejan claro que no quieren que el barrio sume una nueva carga a las que ya soporta históricamente, en referencia a infraestructuras como el vertedero, la cárcel o la central. Entienden que el núcleo ya soporta suficiente presión y reclaman una solución que no suponga consolidar allí un área específica para caravanas.

Desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el concejal de Seguridad y Emergencia, José Carlos Álamo, reconoce que se trata de un asunto 'complejo' por el estrecho margen de actuación que permite la normativa actual. Según explica, el Consistorio no puede prohibir el estacionamiento de este tipo de vehículos por el mero hecho de ser caravanas. Lo que sí está sancionado, precisa, son determinadas conductas vinculadas al mal aparcamiento o a la ocupación indebida de la vía pública.

El Consistorio reconoce que se trata de un ‘asunto complejo’ por no poder prohibir el estacionamiento

Refuerzo policial en Semana Santa

Así, el edil recuerda que en su día se intentó limitar el acceso a la zona, pero aquella medida terminó en los juzgados tras una denuncia, al no poder restringirse de ese modo la entrada. En la práctica, añade, la mayor parte de las denuncias tramitadas se refieren a estacionamientos incorrectos y a sacar enseres al exterior, invadiendo el espacio público. La pernoctación, por su parte, resulta mucho más difícil de sancionar si no concurren otros incumplimientos, ya que la actuación municipal debe ajustarse a la legalidad vigente.

El Ayuntamiento asegura que trabaja en la búsqueda de ubicaciones alternativas para ordenar este fenómeno, aunque admite que en estos momentos no dispone de suelo público de tamaño suficiente para habilitar un espacio de este tipo. Incluso, apunta, se llegó a plantear la posibilidad de contar con algún terreno privado si algún particular estuviera dispuesto a cederlo o promoverlo.

Mientras tanto, el Consistorio anuncia que en Semana Santa reforzará la vigilancia policial en Castillo del Romeral para actuar contra el mal aparcamiento y la instalación de enseres en la calle. Sobre los ruidos, el uso abusivo del agua y otras molestias, el gobierno local vincula buena parte del problema al incivismo y a «la falta de respeto por lo público», una situación que, asegura, también se está reproduciendo en otros puntos del municipio, como El Pajar o Playa del Inglés.