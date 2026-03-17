El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana archiva el rescate del Hotel Las Tirajanas

Nuevo giro en el caso del Hotel Las Tirajanas en Tunte. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana archivará el procedimiento con el que pretendía rescatar la concesión administrativa del establecimiento, de titularidad municipal. La decisión se apoya en un informe jurídico fechado el 2 de marzo y en un decreto firmado al día siguiente por el concejal accidental del área de Urbanismo, Alexis Moreno, que concluyen que no se puede seguir adelante con el expediente en los términos en los que fue incoado. El Hotel Las Tirajanas, un establecimiento rural de cuatro estrellas situado en Tunte, fue concedido en 1998 a Mar Abierto S.A. - sociedad del grupo Santana Carzola- por un periodo de 49 años. El Consistorio pretendía iniciar el rescate de la concesión con el objetivo de volver a sacar la licitación pública para que otra empresa se hiciera cargo de la gestión del edificio. No obstante, hace cinco años el grupo turístico entró en un procedimiento concursal que ha terminado en la autorización judicial para vender en subasta pública los activos de la empresa Mar Abierto S.A., entre los que se encuentra este hotel de propiedad municipal.

Según la nueva valoración municipal, continuar con el procedimiento ya no resulta viable jurídicamente, por lo que propone dejar sin efecto el expediente por “desaparición sobrevenida del presupuesto determinante de la incoación” e “imposibilidad jurídica” de continuar el procedimiento sin entrar en contradicción con el juzgado. No obstante, el paso dado por el Área de Urbanismo no cierra todavía de forma definitiva el asunto. El decreto firmado el 3 de marzo deja claro que se trata de un acto de impulso y de una propuesta al órgano competente, de modo que el archivo no producirá efectos materiales hasta que sea ratificado expresamente por el Pleno de la Corporación, que es el órgano que debe adoptar la decisión final.

500.000 euros de aval

Además, la propuesta de archivar el expediente introduce una condición relevante: la continuidad de la explotación quedará supeditada a que se constituya y acredite ante el Ayuntamiento una garantía adicional de 500.000 euros, ofrecida por Isla Marina, S.L.U. y Lopesan Touristik, S.A.U. en un escrito presentado el 18 de febrero. Ese aval, según el informe, se plantea como una cautela para asegurar la reapertura y continuidad de la actividad, sin perjuicio de las garantías contractuales ya existentes y de las potestades de control municipal.

El caso supone un cambio relevante respecto a la posición que había mantenido el Ayuntamiento durante el último año. En junio de 2025, el Consistorio anunció el rescate de la concesión para recuperar el hotel, volver a licitar su gestión y favorecer su reapertura. Entonces, sostenía que el concurso de acreedores de la adjudicataria y el cierre del inmueble justificaban esa vía. Después, en octubre de 2025, el gobierno local insistió en seguir adelante con un segundo intento de rescate pese a la adjudicación judicial del establecimiento al grupo Lopesan, al defender que actuaba para salvaguardar los intereses municipales.

Noticias relacionadas

Cerrado desde hace más de cinco años, la reapertura del establecimiento se ha convertido en un asunto recurrente en el debate político local, tanto por su valor patrimonial como por su peso potencial en la dinamización económica de las medianías.