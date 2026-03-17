El tiempo en el Carnaval de Maspalomas: ¿Se cancelará la cabalgata por la borrasca Therese?

El Carnaval de Maspalomas se enfrenta a su fin de semana más crítico. La gran cabalgata, el evento que cada año congrega a miles de personas en el sur de Gran Canaria, pende de un hilo debido a la borrasca Therese que afecta ya a las islas. Lo que debería ser una jornada de brillo y color amenaza con convertirse en un episodio de tiempo severo que obligará a las autoridades a vigilar el cielo minuto a minuto.

El temporal, que empezó este miércoles en las islas occidentales y poco a poco se ha desplazado a Gran Canaria, ya ha dejado sus primeros estragos en el municipio de San Bartolomé de Tirajana con el derrumbe de un muro en la Playa del Águila.

Cae parte de un muro en la Playa del Águila y obliga a precintar la zona / LP/DLP

La Aemet prevé para este fin de semana lluvias intensas, con hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en el noreste y sur de la isla. A esto se suman rachas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y olas de hasta cinco metros.

David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, avisa que el fenómeno no ha hecho más que empezar y adelanta que la borrasca hará acto de presencia entre esta tarde -noche del jueves y mañana.

Aunque la celebración de momento sigue en pie, este año los cielos azules y despejados que suelen acompañar el Carnaval de Maspalomas podrían no aparecer. Las previsiones de la Aemet alertan de que la probabilidad de precipitaciones para el próximo sábado es máxima, tanto en el sur de Gran Canaria como en el norte de la isla..

Carnaval invernal

Además, también se esperan tormentas y posibilidad de granizo en las zonas más altas de Gran Canaria y Tenerife y las temperaturas tampoco acompañarán: en Maspalomas no se superarán los 17 grados, muy lejos de los termómetros primaverales y casi veraniegos que protagonizaron las últimas ediciones, con máximas que superaron los 20 grados.