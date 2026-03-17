Meteorología
La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
El temporal azotará el sur de la isla con fuertes precipitaciones, rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora y oleaje de cinco metros
La gran cabalgata del Carnaval de Maspalomas, el momento más esperado del sur de Gran Canaria en esta época del año, pende de un hilo. La borrasca Therese se acerca al Archipiélago y amenaza con mojar la fiesta más colorida del año. El temporal empezará este miércoles en las islas occidentales y poco a poco se desplazará hacia Gran Canaria justo cuando miles de personas se preparan para llenar las calles de música, carrozas y disfraces. La Aemet prevé para este fin de semana lluvias intensas, con hasta 60 litros por metro cuadrado en 12 horas, especialmente en el noreste y sur de la isla. A esto se suman rachas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h y olas de hasta cinco metros.
Aunque la celebración de momento sigue en pie, este año los cielos azules y despejados que suelen acompañar el Carnaval de Maspalomas podrían no aparecer. Las previsiones de la Aemet alertan de que la probabilidad de precipitaciones para el próximo sábado es máxima, tanto en el sur de Gran Canaria como en el norte de la isla.
Máximas de 17 grados
Además, también se esperan tormentas y posibilidad de granizo en las zonas más altas de Gran Canaria y Tenerife y las temperaturas tampoco acompañarán: en Maspalomas no se superarán los 17 grados, muy lejos de los termómetros primaverales y casi veraniegos que protagonizaron las últimas ediciones, con máximas que superaron los 20 grados.
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