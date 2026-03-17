¿Dónde donar sangre esta semana en Gran Canaria?

Gran Canaria arranca estos días con una nueva llamada a la solidaridad. La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha activado una campaña de donación en Agüimes para acercar este gesto a más vecinos y facilitar que la ciudadanía pueda colaborar sin desplazamientos largos. La iniciativa se apoya en varias unidades móviles repartidas por distintos puntos del municipio y se suma a la red estable de centros de extracción que siguen funcionando en la isla.

La campaña tiene un objetivo muy claro: mantener las reservas de sangre y hemoderivados en niveles suficientes para responder a la actividad diaria de los hospitales públicos del archipiélago. No se trata de una petición puntual ni de una recomendación simbólica. Donar sangre es una necesidad constante del sistema sanitario, porque cada día se requieren componentes sanguíneos para cirugías, tratamientos oncológicos, urgencias, partos complicados y múltiples procesos clínicos. Por eso, desde Hemodonación y Hemoterapia se insiste en la conveniencia de donar al menos dos veces al año.

El foco informativo de esta semana está en Agüimes, donde el SCS ha diseñado un recorrido por varias zonas del municipio para ganar capilaridad y facilitar la participación. Según la convocatoria oficial, una de las paradas de la campaña se sitúa en la Avenida Joaquín Artiles, junto al Ayuntamiento, con horario de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:30. Además, los equipos de extracción también se desplazan a la Plaza Primero de Mayo del Cruce de Arinaga, igualmente en horario de mañana y tarde, y completan el operativo en la Avenida Polizón, en la Playa de Arinaga, con el mismo tramo horario.

Para quien vive o trabaja en el sureste de Gran Canaria, esta campaña supone una oportunidad especialmente cómoda. En lugar de depender únicamente de los puntos sanitarios habituales, los equipos móviles llevan la donación a zonas céntricas, próximas a áreas residenciales y comerciales. Esa cercanía es importante: muchas personas donan cuando tienen el recurso al lado, con horarios amplios y sin necesidad de reorganizar por completo su jornada. La estrategia del SCS busca precisamente eso, reducir barreras y convertir la donación en un gesto accesible.

Más allá de Agüimes, la pregunta clave para muchos ciudadanos sigue siendo la misma: dónde se puede donar sangre en Gran Canaria durante la semana. La respuesta pasa por combinar los puntos extraordinarios con la red permanente de donación. El principal centro fijo en la isla está en la sede de la DGHH | Banco Provincial de Las Palmas, en la calle Alfonso XIII, 4, en Las Palmas de Gran Canaria, donde se puede donar de lunes a viernes de 8:15 a 21:00 horas, salvo festivos. Es uno de los lugares con horario más amplio, lo que lo convierte en una referencia para quienes prefieren acudir antes del trabajo, a mediodía o al final de la tarde.

Otro punto de referencia en la isla es el centro de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, en calle Guatiza, s/n. La información oficial abierta al público indica que este punto mantiene atención en varias franjas semanales, con horario de tarde de lunes a miércoles de 16:15 a 20:15 y horario de mañana jueves y viernes de 9:15 a 13:15, salvo festivos. En algunas comunicaciones del SCS pueden aparecer ajustes puntuales por semana, por lo que conviene revisar el portal oficial antes de desplazarse.

A esta red se añaden varios hospitales de Gran Canaria donde también se puede donar sin cita previa. El Hospital Universitario Materno-Infantil de Canarias admite donaciones de lunes a viernes, de 10:30 a 13:30 horas. El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín mantiene uno de los horarios más amplios, de lunes a viernes, de 8:30 a 19:30 horas. Y el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria permite donar de lunes a viernes, de 10:00 a 19:30 horas, excepto festivos. Estos recursos hospitalarios son esenciales porque sostienen la recogida de sangre durante todo el año, incluso cuando no hay campañas visibles en la calle.

También existe una alternativa en el ámbito privado concertado. En Hospiten Roca San Agustín, en el sur de la isla, la donación requiere cita previa telefónica. La información actualmente disponible en la red oficial de puntos fijos indica atención los viernes de 8:00 a 14:00 horas, mediante llamada al 928 730 362 (opción 3) o a través de la app del centro. En cambio, una nota institucional concreta vinculada a la campaña de Agüimes recogía otro horario para ese recurso, por lo que aquí también resulta recomendable confirmar la disponibilidad antes de ir.

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La importancia de contar con varios puntos repartidos por Gran Canaria no es menor. La sangre no se fabrica, no puede sustituirse y tiene una vida útil limitada. Eso obliga a mantener una renovación constante de las reservas. De ahí que Hemodonación y Hemoterapia combine campañas en la calle, colectas en empresas o instituciones y una red fija de extracción. La continuidad de ese sistema depende, en gran medida, de que haya donantes habituales y no solo picos de respuesta cuando se lanza una llamada urgente.