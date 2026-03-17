¿A cuánto está el precio de la gasolina y el gasoil en Las Palmas, hoy martes?

Hoy martes 17 de marzo las gasolinas más baratas de la provincia de Las Palmas las puedes encontrar en Gran Canaria para la Gasolina 98 a 1,182€ el litro en la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de CALLE AYAGAURES, 3 en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, seguida de la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. a 1,182€ el litro, situada en el municipio de Ingenio en Calle Isora, esquina Los Mocanes 10 en la isla de Gran Canaria.

El Gasóleo A más barato de Las Palmas se encuentra en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 en la isla de Gran Canaria, a 1,159€ el litro en la estación de servicio PLENERGY y la siguiente más barata la puedes encontrar Gran Canaria, a 1,159€ el litro en la estación de servicio PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

En la isla de Gran Canaria podrás encontrar la Gasolina 95 más barata de toda la provincia de Las Palmas a 1,039€ el litro en PLENERGY en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 del municipio de Las Palmas de Gran Canaria en la isla de Gran Canaria, seguida de la gasolinera PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 de Gran Canaria situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria con un precio de 1,069€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Gran Canaria

En cuanto la Gasolina 98 en la isla de Gran Canaria, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ de Las Palmas de Gran Canaria tiene el carburante Gasolina 98 a 1,182€ el litro en CALLE AYAGAURES, 3. En Ingenio, Calle Isora, esquina Los Mocanes 10, la estación de servicio SANTANA DOMINGUEZ, S.L. encontrarás una buena opción con la Gasolina 98 a 1,182€ el litro.

Para llenar el tanque hoy martes 17 de marzo con Gasolina 95 al mejor precio en Gran Canaria, hay que ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48 a la estación de servicio PLENERGY para llenar el tanque por 1,039€ el litro. Otra opción sería ir hasta Las Palmas de Gran Canaria, a CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde la estación de PETROPRIX ofrece la Gasolina 95 a 1,069€ el litro.

El gasoil al mejor precio de Gran Canaria se encuentra hoy en Las Palmas de Gran Canaria, estación PLENERGY de CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde sale a 1,159€ el litro. Otra buena opción para llenar el tanque de diésel está en Las Palmas de Gran Canaria, estación de PETROPRIX en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, donde se puede encontrar el gasoil a 1,159€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Lanzarote

Para la Gasolina 98 más barata de Lanzarote hay que ir hasta Tías, Carretera Arrecife - Yaiza km 12, a la gasolinera DISA MACHER, donde el litro está a 1,338€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Haría, Carretera General del Norte km 16,1, en la PCAN ARRIETA, que está a 1,349€ el litro.

El gasoil más barato lo encontraremos en Arrecife, en la estación PLENERGY en CALLE LEON Y CASTILLO, 139, donde el diésel está a 1,199€ el litro. La segunda mejor opción está en Arrecife, a 1,199€ el litro en PLENERGY en CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N.

La Gasolina 95 más barata en Lanzarote de hoy martes 17 de marzo, está en Arrecife, CALLE LEON Y CASTILLO, 139, en la estación PLENERGY, donde está a 1,199€ el litro. La otra opción está en Arrecife, CALLE LEÓN Y CASTILLO, S/N, a 1,199€ el litro en la estación PLENERGY.

La gasolina más barata de este martes en Fuerteventura

Para la Gasolina 98 más barata de Fuerteventura hay que ir hasta Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, a la gasolinera SANTANA DOMINGUEZ, donde el litro está a 1,209€ el litro. La segunda estación con la Gasolina 98 más barata de la isla está en Puerto del Rosario, Calle Almirante Lallermand, 31, en la PCAN GIL, que está a 1,295€ el litro.

La Gasolina 95 más barata en Fuerteventura de hoy martes 17 de marzo, está en Tuineje, Avenida Paseo La Libertad, en la estación SANTANA DOMINGUEZ, donde está a 1,189€ el litro. La otra opción está en Antigua, CALLE JANANA, 46, a 1,199€ el litro en la estación PETROPRIX.

El gasoil más barato lo encontraremos en Antigua, en la estación PETROPRIX en CALLE JANANA, 46, donde el diésel está a 1,199€ el litro. La segunda mejor opción está en Antigua, a 1,199€ el litro en PLENERGY en CALLE REAL, 22.

La gasolina más barata de este martes en Las Palmas de Gran Canaria

Para el diésel (Gasóleo A) más asequible hay que ir hasta CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde la estación de servicio PLENERGY ofrece el diésel a 1,159€ el litro. La estación PETROPRIX de CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10 es una segunda opción barata para el gasoil, 1,159€ el litro.

El mejor precio para repostar Gasolina 95 en Las Palmas de Gran Canaria lo puedes encontrar en la estación de servicio PLENERGY, en CALLE DIEGO VEGA SARMIENTO, 48, donde está a 1,039€ el litro de Gasolina 95. La segunda mejor opción está en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 10, en la estación PETROPRIX que tiene la Gasolina 95 a 1,069€ el litro.

La Gasolina 98 más barata está en CALLE AYAGAURES, 3, con un precio de 1,182€ el litro de Gasolina 98 en la estación SANTANA DOMINGUEZ. La segunda mejor opción está en la estación CANARY OIL, S.L., en CALLE EUFEMIANO FUENTES CABRERA, 35, con un precio de 1,200€ el litro.

La gasolina más barata de este martes en Telde

La estación de servicio PETROPRIX de CALLE ANTONIO JOSE DE SUCRE, 1 ofrece el gasoil a 1,219€ el litro, siendo el diésel más barato de Telde, mientras que se puede conseguir a 1,219€ el litro en la estación H2EXAGON JINAMAR en AVENIDA JOAN Y VICTOR JARA ESQ/C/FERNANDO SAGASETA Y C/IDOLO DE JINAMAR, 10.

Para la Gasolina 98 más barata de Telde habrá que ir a la estación OCÉANO, en Calle Alegría 2, donde encontrarás a 1,196€ el litro de Gasolina 98. La gasolinera CANARY OIL, S.L. también ofrece la Gasolina 98 a 1,200€ el litro en POLIGONO IND. EL GORO, C/ EL BOSQUE ESQUINA C/ VIRGEN DEL CARMEN, 2.

La estación OCÉANO del municipio de Telde en Calle Alegría 2 ofrece hoy, martes 17 de marzo, la Gasolina 95 más barata, seguida de la estación de servicio FAST FUEL GORO, que ofrece el mismo carburante a 1,147€ el litro en CALLE CORREGIDOR AGUIRRE, 20.

Consulta aquí, al detalle, el precio del carburante, en cada de tu municipio o isla en nuestro especial Gasolineras más baratas en la provincia de Las Palmas y compara entre ellas para permitirte así el mayor ahorro de dinero posible.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo [17/03/2026 8:18:08]