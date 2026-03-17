Ingenio se moviliza para frenar el intrusismo en el taxi en Gran Canaria

Ingenio acogió este martes una jornada de trabajo de carácter insular sobre el intrusismo en el sector del taxi que reunió a representantes institucionales, personal técnico, fuerzas de seguridad y profesionales del sector. El encuentro, promovido por el Ayuntamiento de Ingenio, tuvo como objetivo generar un espacio de análisis, coordinación y propuesta de medidas para abordar, de manera rigurosa, una problemática que afecta de forma especialmente significativa al Aeropuerto de Gran Canaria y los municipios que lo albergan, Ingenio y Telde, así como a los principales municipios turísticos de la isla.

Durante la apertura, la alcaldesa Vanesa Martín subrayó la preocupación compartida por administraciones y sector ante “una realidad que no solo afecta a la actividad económica profesional, sino también a la seguridad de las personas usuarias y a la calidad del servicio”. Quiso además “trasladar un mensaje claro de cercanía y apoyo” a quienes ejercen la actividad conforme a la normativa, y reconocer “la gran labor de las fuerzas de seguridad y de nuestros policías locales, así como del personal técnico de todas las administraciones que trabajan conjuntamente para prevenir y sancionar esas conductas, contribuyendo así a proteger tanto a profesionales como a la ciudadanía”. "Esta jornada es una oportunidad para compartir información, para coordinarnos mejor y, sobre todo, para avanzar en buscar soluciones reales," añadió, para finalizar reiterando "nuestra disposición a seguir trabajando junto al resto de instituciones, como al lado del sector, para defender un transporte más seguro, más legal y, sobre todo, de más calidad".

El consejero de Movilidad y Transporte del Cabildo de Gran Canaria, Teodoro Sosa Monzón, destacó que el intrusismo no es una cuestión de competencia entre profesionales, sino un problema vinculado al incumplimiento de la legalidad. Insistió en la importancia de la coordinación entre administraciones, el refuerzo de la inspección y la correcta tramitación de sanciones para garantizar su eficacia. Asimismo, avanzó la continuidad de medidas de apoyo al sector, como subvenciones, iniciativas de videovigilancia y planes de renovación de flota con criterios de sostenibilidad y accesibilidad. “Creo que el servicio del taxi es un servicio que tenemos que defender todos. Los ayuntamientos porque es un servicio municipal. El Cabildo porque entendemos que aquí hay una conjunción de factores que lo hacen también un servicio necesario como puerta de entrada de muchos usuarios a Gran Canaria. Por lo tanto, tenemos que defenderlo como un servicio insular de calidad y seguro".

Desde el ámbito de la seguridad, el concejal Rayco Padilla puso el foco en la labor de Policía Local de Ingenio, que actúa en la mayoría de las ocasiones como primer nivel de respuesta ante estas prácticas. Reivindicó la necesidad de optimizar recursos mediante operativos conjuntos y reforzar la colaboración interinstitucional para mejorar la eficacia de las actuaciones. "Permítanme trasladar, en nombre de esta corporación, nuestro reconocimiento a la profesionalidad, dedicación y compromiso de nuestros agentes de la Policía Local, así como el resto de fuerzas de seguridad que hacen trabajos en esta materia. Confiamos en que estas jornadas contribuyan a mejorar la coordinación y a dotar a quienes trabajan en primera línea de herramientas más eficaces para proteger la legalidad y la seguridad de la ciudadanía," concluyó.

"Rompe el equilibrio al operar fuera de las reglas"

Por su parte, el concejal de Movilidad y Transporte, Óliver Navarro, incidió en el papel del taxi como elemento vertebrador de la sociedad y en cómo el intrusismo "rompe el equilibrio del sistema" al operar fuera de las reglas. Señaló retos a los que se siguen enfrentando, como la mejora de la coordinación o la modernización de la flota, pero también los avances alcanzados junto al Cabildo y AENA para implementar sistemas tecnológicos en el aeropuerto que contribuyan a garantizar la legalidad en la prestación del servicio. Estos sistemas "serán una realidad en breve y facilitarán que la carga sea lo más legal posible," afirmó, añadiendo que "con la ayuda de la Policía Local, tanto de Ingenio como de Telde y de la mano del Cabildo de Gran Canaria, intentaremos que esas medidas que se van a implantar en breve y que llevan tiempo trabajándose sean una realidad y podamos, por fin, tender a cero en lo que significa el intrusismo en el aeropuerto de Gran Canaria".

El jefe de la Policía Local, Justo Santana, destacó que la coordinación es la clave para afrontar esta problemática, no solo desde una perspectiva profesional, “sino también por la imagen que se proyecta de nuestra tierra”. Subrayó que el trabajo conjunto entre municipios y cuerpos de seguridad resulta esencial para avanzar hacia su erradicación, más allá de los avances tecnológicos, felicitando a las personas responsables de esta coordinación por estar a día de hoy "trabajando todos a una, porque sin la coordinación, no se alcanza el objetivo".

Diagnóstico actual

La jornada, a la que acudió asimismo el director insular de Transporte del Cabildo de Gran Canaria, Manuel López Mendoza, se estructuró en varias mesas de trabajo. La primera ofreció una radiografía del intrusismo en Gran Canaria, un diagnóstico actual, analizando sus modalidades, zonas y momentos críticos y efectos en seguridad y competencia. En ella participaron representantes del sector como Juan Artiles López, presidente de Fedetax, y Manuel de Jesús Melián Campo, presidente de la Confederación de Taxi de Canarias.

A continuación, se abordó el marco normativo y la coordinación interadministrativa, profundizando en materia de inspección, sanción, control y vigilancia, así como en el diseño de un esquema de coordinación. Intervinieron Eduardo de la Guardia, jefe de Servicio de Transportes del Cabildo; Verónica Falcón Ramos, jefa de Inspección de Transporte del Cabildo y José Juan Navarro, jurista de Fedetax.

La última mesa se centró en la aplicación de los protocolos de actuación, desde la detección hasta la tramitación de infracciones, además de proponer mejoras operativas en procedimientos, tecnología y comunicación. En este bloque participaron representantes de la Guardia Civil, Policía Canaria y policías locales de Ingenio, Telde, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria.

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El encuentro concluyó con un debate abierto en el que se compartieron conclusiones y se reforzó el compromiso común de avanzar hacia un modelo de transporte más seguro, legal y coordinado en Gran Canaria.