El juez adjudica a Martinón los hoteles de Santana Cazorla por 85 millones de euros

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha autorizado la adjudicación del lote principal de activos hoteleros de la empresa Mar Abierto S.L., perteneciente al Grupo Santana Cazorla, por un importe de 85 millones de euros al grupo Martinón. La operación incluye la venta de cuatro complejos turísticos: los hoteles Costa Taurito, Valle Taurito y Lago Taurito, situados en el enclave turístico de Taurito, en Mogán, así como el Hotel Las Tirajanas, ubicado en Tunte, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. La resolución establece que la venta se realiza como unidad productiva, lo que implica mantener la actividad hotelera y que el nuevo propietario se subrogue en distintos derechos y obligaciones vinculados a la explotación de los establecimientos.

Este nuevo paso judicial llega después de que el pasado mes de enero la administración concursal de Mar Abierto propusiera al mismo juzgado adjudicar estos hoteles al grupo Martinón y no al Grupo Lopesan, a pesar de que el magistrado había otorgado previamente la adjudicación a esta última compañía mediante un auto firme dictado el 17 de septiembre de 2025. La propuesta se produjo tras analizar los recursos presentados por Martinón contra esa decisión y considerar que su oferta podía ser “la opción más beneficiosa” para cerrar el concurso de acreedores, reabriendo así la pugna empresarial por estos activos turísticos.

El nuevo auto, fechado el 16 de marzo y al que ha tenido acceso este periódico, recoge que la empresa adjudicataria acepta adquirir los hoteles en su estado físico y jurídico actual, asumiendo tanto las condiciones de las instalaciones como la situación registral, administrativa o judicial de los activos. Entre ellas figuran varios procedimientos legales en curso, como un proceso judicial impulsado por Proivesa, un juicio iniciado por Katanga Inversiones y el procedimiento de reversión de la concesión del Hotel Las Tirajanas abierto por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.

Subrogación en trabajadores y contratos

La operación implica además la sucesión de empresa, por lo que la sociedad adjudicataria deberá asumir la plantilla vinculada a los hoteles y mantener los contratos laborales vigentes, respetando la antigüedad y los derechos de los trabajadores. También se subrogará en las licencias, autorizaciones y contratos necesarios para continuar con la actividad hotelera, aunque la operación no incluye los derechos de cobro pendientes con clientes o turoperadores generados antes de la venta.