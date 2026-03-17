Medios aéreos, 200 agentes y unidades especiales: así es el operativo especial de Policía Nacional para la gran cabalgata de Maspalomas

Medios aéreos, 200 agentes y unidades especializadas como la de la atención a la mujer y la Policía Científica. Así se prepara la Policía Nacional para el día grande del Carnaval de Maspalomas, que se celebrará el próximo sábado 21 de marzo con la gran cabalgata, el acto con mayor afluencia de público de toda la programación. El operativo ha sido calculado al milímetro para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Participarán efectivos de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), Policía Judicial, Policía Científica y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, además de medios aéreos, drones de la Policía Local y refuerzos de los dos grupos de la UPR de la Jefatura de Las Palmas.

Aunque cada año se monta un despliegue similar, el comisario al frente del operativo de la Policía Nacional, Pablo Fernández Sala, explica que esta edición supone incluso “un reto” debido a la mayor afluencia de público prevista, que se estima superará las 500.000 personas. Desde primera hora de la mañana se llevarán a cabo reuniones de coordinación para verificar que todo esté listo para la gran tarde y noche del carnaval en el sur de la isla. El dispositivo, además, se desarrollará en coordinación con la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, el Cuerpo General de la Policía Canaria, Protección Civil y otros servicios de emergencia.

Fin del despliegue

Este operativo, que se intensificará aún más este fin de semana, lleva en marcha desde el pasado 10 de marzo, con la celebración del pasacalles anunciador, que dio inicio a una programación que incluye galas, concursos, desfiles y eventos festivos en el entorno del Centro Comercial Yumbo y zonas turísticas anexas. Las celebraciones concluirán el domingo 22 de marzo con el tradicional Entierro de la Sardina, acto que pondrá fin a la fiesta y, por tanto, al despliegue de los agentes.