Municipalistas Primero Canarias acusa a Román Rodríguez y Carmelo Ramírez de intentar desestabilizar el gobierno de Santa Lucía

Municipalistas Primero Canarias ha rechazado las “maniobras de desestabilización” que atribuye a la antigua dirección de Nueva Canarias (NC), con Román Rodríguez y Carmelo Ramírez al frente, contra el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, encabezado por el alcalde Francisco García. La formación municipalista asegura que el regidor seguirá “centrado al cien por cien” en la gestión del Consistorio y no permitirá que “conspiraciones externas” alteren el programa ni la estabilidad institucional. Actualmente, también ronda en el grupo de gobierno el temor a que el secretario municipal no emita un informe negativo, como ocurrió en San Bartolomé de Tirajana.

Según explica en un comunicado Primero Canarias, en un escrito firmado por el propio Román Rodríguez, la coalición electoral Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista (NC FAC) ha solicitado que el alcalde y cinco de sus concejales pasen al grupo de no adscritos, alegando su supuesta expulsión de dicha coalición, integrada por una decena de partidos locales y bajo cuyas siglas se presentaron en las elecciones de 2023. Los municipalistas sostienen que esa petición “no tiene recorrido jurídico ni administrativo”, al basarse en acuerdos internos que han sido impugnados dentro de la propia coalición. A su juicio, el único objetivo de NC es “generar ruido, confusión e inestabilidad institucional” para perjudicar al Ayuntamiento de Santa Lucía y a su grupo de gobierno.

El secretario de Organización de Primero Canarias, Samuel Henríquez, afirma que su partido “no permitirá” que las maniobras atribuidas a la vieja dirección de NC afecten a la estabilidad del municipio. Sostiene que el alcalde no va a “perder un solo minuto” en dar pábulo a este tipo de iniciativas y seguirá centrado en cumplir en tiempo y forma el programa de actividad municipal comprometido con la ciudadanía.

Grupo municipal legalmente constituido

Desde el punto de vista institucional, Primero Canarias recuerda que la titularidad de la representación política en el Ayuntamiento reside en el grupo municipal legalmente constituido, sin que sean admisibles “injerencias externas”. Subraya que es el propio grupo quien, de manera democrática, fija las directrices y la acción política respetando las decisiones mayoritarias de sus miembros. En este sentido, argumenta que, si de nueve integrantes seis respaldan una línea y tres no la acatan, “quienes deberían ser considerados no adscritos son los tres en minoría y no quienes respetan la decisión de la mayoría”.

La formación municipalista anuncia que garantizará “con rotundidad y por todos los medios a su alcance” el derecho de sus concejales a ejercer sus funciones como cargos electos sin ningún tipo de restricción. Advierte de que se defenderá frente a cualquier intento de limitar su derecho fundamental a la participación política y que una eventual vulneración constituiría una decisión “injusta a sabiendas”, con las consecuencias jurídicas que ello podría acarrear.

Como precedente, Primero Canarias recuerda que en el propio Ayuntamiento de Santa Lucía ya existen pronunciamientos judiciales en esta materia: cita la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 6 de Las Palmas de Gran Canaria, de septiembre de 2024, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en septiembre de 2025, que condenó a la Corporación por vulnerar los derechos políticos de la exconcejala de Podemos Beatriz Mejías. En aquel caso, los tribunales reconocieron que se la excluyó sin darle audiencia y acordaron indemnizarla con 55.000 euros con cargo al presupuesto público.

Municipalistas Primero Canarias contrapone estas resoluciones a las peticiones actuales de NC FAC y recalca que otros secretarios municipales ya se han pronunciado en contra de solicitudes similares planteadas por la coalición en distintas instituciones. Mientras, acusa a algunos dirigentes de “maniobrar y buscar alianzas con antiguos adversarios” para explorar posibles mociones de censura, en referencia a los movimientos que, según diversas informaciones, se han producido en varios municipios grancanarios tras la escisión entre NC y el nuevo partido municipalista.

Noticias relacionadas

Frente a ese escenario, Primero Canarias insiste en que el alcalde Francisco García y su equipo continuarán trabajando en las áreas municipales que tienen encomendadas, con el objetivo de garantizar “los mejores servicios públicos” a la ciudadanía de Santa Lucía de Tirajana. La actividad pública, subrayan, debe entenderse como gestión de los servicios pensando en el interés general, por lo que se niegan a “perder el tiempo” en lo que califican de maniobras propias de una “vieja política de conspiraciones e intereses personales, alejada de las necesidades de la gente”.