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El restaurante de Gran Canaria escondido que triunfa con su cordero al horno: raciones abundantes y comida casera

El establecimiento se caracteriza por servir su cocina casera y las raciones generosas que ofrece

La especialidad de la casa

La especialidad de la casa / Viajando con Tanda

Helena Ros

Helena Ros

En Gran Canaria sigue habiendo restaurante donde ofrecen cocina casera y raciones sorprendentes. Uno de ellos es el bar restaurante Casa Josefina, una parada obligatoria para quienes visten la isla y busquen una propuesta gastronómica casera, sencilla, pero con raciones generosas a precios económicos.

Los creadores de contenido @viajandocontanda visitaron el restaurante hace un tiempo y no dudaron en compartir la experiencia con sus seguidores, destacando la calidad de sus productos y la generosidad de las raciones. "Visitamos un bar restaurante un poco escondido en la isla, pero muy tradicional", aseguran.

Los platos estrella de la casa

Arrancaron la experiencia gastronómica con pan acompañado de alioli. Como entrante, eligieron el queso tierno porque es uno de los favoritos del tiktoker y lo pide en la mayoría de establecimientos que visitan. Aunque los platos fuertes son los principales.

El restaurante cuenta con dos platos destacando, la pata de cordero al horno que se caracteriza por su jugosidad y tamaño. "Es para compartir y huele de muerte", comenta en el vídeo. La garbanzada es otra de las especialidades de la casa. Además, destacan el tamaño de las raciones que ofrecen en el local.

El conejo es otro clásico que no podía faltar en la mesa, un plato que conquista a quienes buscan elaboraciones tradicionales.

Raciones generosas a precios económicos

Uno de los aspectos a destacar del bar es la relación calidad-precio que ofrecen, ya que tal y como relatan los creadores de contenido las medias raciones pueden parecer completas.

Por menos de 30 euros, es posible disfrutar de una comida abundante en la que destaca la cocina casera. Hay que recordar que los creadores de contenido visitaron el restaurante hace un tiempo, por lo que puede que los precios de algunos platos hayan incrementado.

Horario y ubicación

Casa Josefina se encuentra en la calle Tindaya, 7, en Las Palmas de Gran Canaria. Cuenta con 4,4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de los clientes que han visitado el establecimiento y destacan la calidad de sus platos, especialmente de las especialidades de la casa.

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Abre de jueves a domingo de 12:00 a 17:00 horas, mientras que viernes y sábado amplía su horario para ofrecer servicio de cenas de 20:00 a 23:00 horas. Lunes, martes y miércoles es establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.

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