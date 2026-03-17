El Ayuntamiento de Santa Brígida inicia la demolición del muro del Parque de Los Almendros por riesgo de derrumbe

El Ayuntamiento de Santa Brígida ha anunciado el inicio de los trabajos de demolición del muro de contención del Parque de Los Almendros, tras detectarse un riesgo de derrumbe que podría afectar a la seguridad vial.

La intervención se llevará a cabo durante las noches del 18 y 19 de marzo, en horario de 23:00 a 06:00 horas, en un punto cercano al cruce de las carreteras GC-80 y GC-15. La actuación responde a la necesidad de actuar con rapidez tras el deterioro sufrido por la infraestructura.

Daños tras las lluvias y peligro para la circulación

Según ha informado la Concejalía de Vías y Obras, las últimas lluvias registradas en la zona provocaron el colapso parcial del muro, lo que ocasionó la caída de piedras sobre la calzada. Además, el resto de la estructura presenta signos de inestabilidad, lo que aumenta el riesgo de nuevos desprendimientos.

Ante esta situación, el consistorio ha optado por una actuación inmediata para garantizar la seguridad de conductores y peatones, especialmente en una vía de gran tránsito como la GC-15, que conecta con el centro de la isla.

Cortes nocturnos y desarrollo de las obras

Para facilitar los trabajos iniciales, se procederá al corte temporal de la GC-15 exclusivamente durante las noches indicadas. Durante este periodo, se realizarán las labores más delicadas relacionadas con la demolición.

Las obras contemplan la retirada de unos 50 metros de muro en mal estado, que serán demolidos por la empresa especializada Perforaciones Trujillo S.L., bajo la supervisión técnica de Icmove Ingeniería y Prevención S.L.P.

Una vez finalizada esta primera fase, los trabajos continuarán durante aproximadamente un mes, aunque sin afectar completamente a la circulación. La intervención se realizará desde la parte superior del muro, ocupando solo el espacio imprescindible en la vía y con las correspondientes medidas de señalización y seguridad.

Además, será necesario desmontar previamente el pretil y el vallado superior que delimitan la parcela, lo que forma parte de las tareas previas a la demolición.

Riesgo de derrumbe del muro de contención del Parque de Los Almendros, en Santa Brígida / La Provincia

Rutas alternativas durante los cortes

Durante las noches en las que se produzcan los cortes, el Ayuntamiento recomienda a los conductores utilizar vías alternativas para evitar la zona afectada. En concreto:

La GC-321 (carretera de Los Olivos)

La GC-320 (carretera de La Angostura)

Asimismo, se informa de que la GC-80 permanecerá abierta, aunque no se permitirá girar a la izquierda en dirección a Santa Brígida. En ese punto, la circulación será obligatoria hacia la rotonda de Bandama.

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Llamamiento a la prudencia

Desde el Ayuntamiento se hace un llamamiento a la ciudadanía para que respete la señalización y las indicaciones de los operarios, con el fin de garantizar la seguridad durante el desarrollo de las obras.