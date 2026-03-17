Telde celebra las II Jornadas del Berro para reforzar la visibilidad de uno de sus cultivos más representativos

Telde celebra esta semana las II Jornadas del Berro, una iniciativa con la que el municipio busca dar visibilidad a uno de sus cultivos más representativos y reforzar su presencia tanto en el sector primario como en la restauración local. La iniciativa se desarrolla en un contexto en el que el municipio concentra buena parte de la producción insular de berro y en el que el abastecimiento de agua sigue siendo una de las principales dificultades para mantener este cultivo. Así, Telde se ha consolidado como una de las principales zonas productoras de berro de Gran Canaria, especialmente en áreas como La Solana. Según los datos difundidos durante la presentación de las jornadas, en Telde se concentran unas cinco hectáreas de cultivo y una producción superior a los 20.000 kilos mensuales. Algunas explotaciones alcanzan los 14.000 metros cuadrados y rondan los 300.000 kilos anuales.

Las jornadas incluyen actividades divulgativas, gastronómicas y comerciales repartidas a lo largo de la semana, entre ellas una clase magistral, una charla técnica, la participación de restaurantes del municipio y un mercadito agrícola en San Gregorio. Más que en el programa en sí, la edición de este año pone el foco en la promoción de un producto vinculado desde hace décadas a la agricultura local y a la cocina tradicional de la isla.

Berreras de Telde. / LP/DLP

Visibilizar el trabajo en el sector

El cultivo del berro en Gran Canaria se remonta a principios del siglo XX y ha estado tradicionalmente ligado a las berreras o nateras construidas en barrancos húmedos para garantizar una corriente continua de agua. Aunque con el tiempo muchas de estas infraestructuras se modernizaron, la calidad y disponibilidad del agua sigue condicionando la actividad.

Durante la presentación de las jornadas, celebrada este martes en las berreras de La Solana, participaron representantes del Cabildo de Gran Canaria, del Ayuntamiento de Telde y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El presidente del Cabildo, Antonio Morales, señaló que «el principal reto del sector es el agua, ya que este cultivo requiere recursos de alta calidad» y avanzó que desde el Cabildo «se está trabajando para mejorar el tratamiento y aprovechamiento del agua en la zona, con el objetivo de garantizar la continuidad de este cultivo». Por su parte, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, manifestó que «el municipio concentra la mayor producción de berro de Gran Canaria, aunque aún es un producto poco conocido, por lo que estas jornadas buscan visibilizar el trabajo del sector». Por su parte, el rector de la ULPGC, Lluís Serra, hizo hincapié en el valor del berro tanto desde el punto de vista nutricional como agrícola. «Es una hortaliza muy presente en la cocina canaria, con grandes propiedades nutritivas, como su aporte en vitaminas A y C», afirmó.

Programa de las Jornadas

El programa de las II Jornadas del Berro de Telde 2026 continuará el miércoles 18 de marzo, a las 17.30 horas, en la Casa de la Agricultura, con una clase magistral de elaboración de potaje de berros a cargo del chef Mario Rodríguez Ureña, del restaurante La Unión. Mientras se completa la cocción del potaje, las personas asistentes podrán participar en una cata de productos de kilómetro cero que tradicionalmente acompañan este plato, como quesos, vino, gofio y aceite de oliva virgen extra. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa.

La programación proseguirá el jueves 19 de marzo, también a las 17.30 horas, en la Casa de la Agricultura, con una charla técnica sobre el cultivo del berro impartida por el ingeniero agrónomo Víctor Manuel García Bethencourt. Paralelamente, del 19 al 21 de marzo se celebrarán las Jornadas Gastronómicas del Berro, en las que varios establecimientos del municipio incorporarán este ingrediente en sus propuestas culinarias. Entre los restaurantes participantes se encuentran Oasis Chillout, La Canela, La Tunera, La Araña y la Pastelería Ojeda.

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El broche de las jornadas tendrá lugar el sábado 21 de marzo, en la Plaza de San Gregorio, con una mañana dedicada a la promoción de los productos locales. De 10.00 a 14.00 horas se desarrollará el Mercadito Agrícola del Berro, donde se podrán adquirir berros y otros productos relacionados con la elaboración del potaje. Participarán Cosecha Directa, Finca Don Tomás, Bodega Hinojo, una panadería artesanal, las queserías Amurga y La Caldereta, así como los propios berreros de Telde. La jornada contará además con talleres infantiles y la actuación musical de Parranda la Polvajera.