Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo Borrasca ThereseCabalgata de MaspalomasClases CanariasEstadio de Gran CanariaVivienda en MataEstadio de Gran CanariaSucesosUD Las Palmas
instagramlinkedin

Más de 100 universitarios plantan 300 especies endémicas en Gran Canaria

El programa Uni PlaNet moviliza a estudiantes de la ULPGC en acciones de reforestación y conservación, con nuevas actividades previstas en varios municipios durante 2026.

Presentación del progralama Uni Planet 2025 2026.

Presentación del progralama Uni Planet 2025 2026. / LP/DLP.

LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

Más de un centenar de universitarios participaron en 2025 en acciones de reforestación en Gran Canaria, donde plantaron más de 300 ejemplares de flora endémica y autóctona. La iniciativa forma parte del programa Uni PlaNet, impulsado por la Asociación Soy Mamut y la ULPGC, con financiación del Cabildo de Gran Canaria.

El balance del pasado año incluye seis acciones desarrolladas en distintos municipios de la isla, combinando voluntariado ambiental, educación y actividades de sensibilización. Entre las especies plantadas figuran pino canario, acebuche, lentisco, faya o brezo, además de trabajos de mantenimiento y eliminación de invasoras como el rabo de gato.

El programa busca implicar a la juventud en la conservación del territorio mediante experiencias prácticas. Además de la reforestación, las actividades incluyeron limpieza de costas, rutas interpretadas y visitas a espacios naturales de alto valor ecológico como la Reserva Natural Especial de Guguy.

Estas acciones pretenden reforzar el vínculo de los jóvenes con el entorno natural y fomentar un ocio responsable ligado al conocimiento del patrimonio ambiental y cultural de la isla.

Nueva edición en 2026

El programa continúa en 2026 con una nueva edición que se desarrolla entre marzo y diciembre. Está previsto organizar siete acciones en distintos puntos de Gran Canaria, cada una centrada en un ámbito específico de sostenibilidad.

Entre las actividades programadas figuran jornadas de voluntariado en el Paisaje Protegido de La Isleta, acciones en la Charca de Maspalomas para el control de especies invasoras o rutas interpretadas por el Barranco de Guiniguada con visitas al Jardín Botánico Viera y Clavijo.

Noticias relacionadas

Las actividades son gratuitas y estan dirigidas a jóvenes de entre 18 y 35 años, con inscripción previa debido al número limitado de plazas. El programa contará además con una plataforma web propia para centralizar la información y facilitar la participación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Therese hace peligrar la cabalgata del Carnaval de Maspalomas: esto es lo que dice la Aemet
  2. Gran Canaria, protagonista en el sorteo de la Lotería Nacional
  3. El mamotreto de Santa Brígida pasa a la historia: el Gran Canaria Central ya tiene proyecto y equipo de arquitectos ganador
  4. Javi Blanco, el corredor de montaña que convierte su pasado con las drogas en un mensaje de superación para los jóvenes
  5. Cabildo y la UD Las Palmas llegan a un acuerdo para cofinanciar el Estadio de Gran Canaria, que se eleva a los 160 millones de euros
  6. Treinta años de espera por el enlace de Carrizal colapsan a diario la GC-1
  7. El Granca Live Fest 2026 lo hace oficial: Maroon 5, Juan Luis Guerra, Ms. Lauryn Hill y Omar Courtz completan el cartel
  8. El restaurante de Gran Canaria escondido que triunfa con su cordero al horno: raciones abundantes y comida casera

Herido un agente de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana tras caer de un quad

Herido un agente de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana tras caer de un quad

Estudiantes del IES Faro de Maspalomas se acercan al sector turístico en una jornada de orientación profesional en el Hotel Livvo

Estudiantes del IES Faro de Maspalomas se acercan al sector turístico en una jornada de orientación profesional en el Hotel Livvo

Medio millón de euros para reparar 223 viviendas protegidas en Santa Lucía, Ingenio y Agüimes

Medio millón de euros para reparar 223 viviendas protegidas en Santa Lucía, Ingenio y Agüimes

Camela abre el cartel de las Fiestas de Santiago de Gáldar

Más de 100 universitarios plantan 300 especies endémicas en Gran Canaria

Más de 100 universitarios plantan 300 especies endémicas en Gran Canaria

Ramírez considera el futuro convenio con el Cabildo "el mayor acontecimiento de la historia de la UD"

Ramírez considera el futuro convenio con el Cabildo "el mayor acontecimiento de la historia de la UD"

Teror amplía su oferta educativa con un nuevo centro de Formación Profesional

Teror amplía su oferta educativa con un nuevo centro de Formación Profesional

2.000 estudiantes del Norte escogen su futuro en la VIII Muestra de las Profesiones

2.000 estudiantes del Norte escogen su futuro en la VIII Muestra de las Profesiones
Tracking Pixel Contents