Más de 100 universitarios plantan 300 especies endémicas en Gran Canaria

Más de un centenar de universitarios participaron en 2025 en acciones de reforestación en Gran Canaria, donde plantaron más de 300 ejemplares de flora endémica y autóctona. La iniciativa forma parte del programa Uni PlaNet, impulsado por la Asociación Soy Mamut y la ULPGC, con financiación del Cabildo de Gran Canaria.

El balance del pasado año incluye seis acciones desarrolladas en distintos municipios de la isla, combinando voluntariado ambiental, educación y actividades de sensibilización. Entre las especies plantadas figuran pino canario, acebuche, lentisco, faya o brezo, además de trabajos de mantenimiento y eliminación de invasoras como el rabo de gato.

El programa busca implicar a la juventud en la conservación del territorio mediante experiencias prácticas. Además de la reforestación, las actividades incluyeron limpieza de costas, rutas interpretadas y visitas a espacios naturales de alto valor ecológico como la Reserva Natural Especial de Guguy.

Estas acciones pretenden reforzar el vínculo de los jóvenes con el entorno natural y fomentar un ocio responsable ligado al conocimiento del patrimonio ambiental y cultural de la isla.

Nueva edición en 2026

El programa continúa en 2026 con una nueva edición que se desarrolla entre marzo y diciembre. Está previsto organizar siete acciones en distintos puntos de Gran Canaria, cada una centrada en un ámbito específico de sostenibilidad.

Entre las actividades programadas figuran jornadas de voluntariado en el Paisaje Protegido de La Isleta, acciones en la Charca de Maspalomas para el control de especies invasoras o rutas interpretadas por el Barranco de Guiniguada con visitas al Jardín Botánico Viera y Clavijo.

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Las actividades son gratuitas y estan dirigidas a jóvenes de entre 18 y 35 años, con inscripción previa debido al número limitado de plazas. El programa contará además con una plataforma web propia para centralizar la información y facilitar la participación.