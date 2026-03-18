2.000 estudiantes del Norte escogen su futuro en la VIII Muestra de las Profesiones

La Plaza de La Atalaya fue este miércoles el epicentro de la Enseñanza con la VIII Muestra de las Profesiones y las Enseñanzas ‘Buscando el Norte’ donde se dieron cita 2.000 alumnos y alumnas a lo largo de la jornada, un evento que fue inaugurado por el alcalde de Guía de Gran Canaria, Alfredo Gonçalves Ferreira, acompañado por el concejal de Educación del Ayuntamiento de Guía, Alejandro Rivero Díaz.

La VIII Muestra de las Profesiones y las Enseñanzas, organizada por el Ayuntamiento de Guía con la colaboración de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, contó con los centros de la Comarca Norte y Noroeste de Gran Canaria que imparten Formación Profesional, Idiomas y Arte como el CIFP Santa María de Guía, IES Agaete Pepe Dámaso, IES La Aldea, IES Agáldar, IES Arucas Domingo Rivero, IES Bañaderos , IES Teror, IES Roque Amagro, EOI Arucas, EOI Santa María de Guía, los EOEP GC Noroeste y Norte, CEP Gran Canaria Noroeste y la Escuela De Capacitación Agraria.

La finalidad de esta Muestra es orientar al alumnado de ESO, Bachillerato y ciclos básicos y medios de Formación Profesional en la gran oferta formativa y descubrirles nuevas salidas profesionales.

Bajo las 80 carpas instaladas en la Plaza de San Pedro de La Atalaya y alrededores, la Muestra ‘Buscando el Norte’ se convirtió en un escaparate pedagógico, informativo y práctico de las 16 familias profesionales presentes, donde alumnado y profesorado pudieron ser testigos directos de lo que los centros ofrecían, con elaboración y trabajo en vivo y mucha información a disposición de los visitantes, además de un programa de radio en directo donde se realizaron distintas entrevistas a los protagonistas de ‘Buscando el Norte’.

El alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves Ferreira, se mostró ilusionado por el éxito de la convocatoria y valoró el esfuerzo «de la organización, atentos en todo momento a cada detalle de lo que está siendo esta Muestra, y al personal municipal, que ha trabajado duramente en el recinto y hoy sigue aquí, asegurándonos el buen funcionamiento del evento», y resaltó «la importancia de estas muestras y encuentros, donde las y los jóvenes socializan, aprenden, descubren, y donde pueden encontrar lo que realmente les apasiona y las herramientas para llevarlo a cabo. Invertir en nuestras y nuestros jóvenes es invertir en el futuro de nuestra sociedad».

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Por su parte, el concejal de Educación, Alejandro Rivero Díaz, también puso en valor «el trabajo evidente en organización» y la satisfacción «por el éxito de esta convocatoria, que nos convierte en el centro de la Enseñanza de la Comarca».