300 cursos gratuitos para las personas residentes en Santa Lucía
Medioambiente y energías renovables, marketing, diseño, programación o idiomas son parte de la oferta formativa que se imparten de forma telemática
Las personas residentes en el municipio de Santa Lucía de Tirajana se pueden beneficiar de una oferta formativa de cerca de 300 cursos gratuitos. El Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana ha activado una nueva plataforma de formación telemática que pone a disposición de la ciudadanía cursos de marketing, idiomas, hostelería y turismo o diseño y programación, entre otros muchos.Esta iniciativa está dirigida a los vecinos y vecinas del municipio, así como a personas emprendedoras cuya actividad empresarial se desarrolle en el término municipal.
Para acceder a esta formación es necesario ser mayor de 16 años y estar dado de alta en el padrón municipal. No obstante, también podrán participar aquellas personas que, sin estar empadronadas en Santa Lucía de Tirajana, trabajen en empresas ubicadas en el municipio.
20 cursos para personas con discapacidad visual
Como novedad destacada, la nueva oferta formativa incorporará más de 20 cursos específicos para personas ciegas o con discapacidad visual, con el objetivo de favorecer su integración y garantizar un acceso inclusivo a la formación. En la página web municipal www.santaluciagc.com ya se puede acceder al catálogo de cursos disponibles y realizar la inscripción.
Cada persona podrá realizar un curso, y podrá solicitar otra acción formativa una vez finalizada la anterior, pudiendo realizar de este modo tantos cursos como desee. Hay cursos de 19 horas, que se pueden hacer en quince días, hasta cursos de 80 a 100 horas que se pueden hacer en 90 días.
El concejal de Desarrollo Económico y Local, Sergio Vega, destaca que “volvemos a poner en marcha este programa de cursos on line que están enfocados al emprendimiento y a la formación de nuestros vecinos y vecinas”. Vega añade que “desde el área de Desarrollo Económico y Local creemos que la formación es una herramienta fundamental para acceder al mercado laboral”.
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