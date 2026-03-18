El aplazamiento de la Gala Drag de Maspalomas impacta en la economía del centro comercial Yumbo

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana ha aplazado los actos del Carnaval Internacional de Maspalomas previstos para esta semana debido a la alerta meteorológica activada por la borrasca Therese, una decisión que ha obligado a reprogramar algunas de las citas más esperadas del calendario festivo y que ya deja un impacto económico en el centro comercial Yumbo. Entre los actos afectados figura la Gala Drag, prevista inicialmente para este jueves y trasladada ahora al próximo miércoles 25. También se han reprogramado la Gala Carnaval Canino, fijada para el jueves 26, y el Rescate de la Sardina, la Gala del Turista, Carnaval al Sol y el mogollón, que pasan al viernes 27. Se trata de la segunda vez que el Carnaval de Maspalomas se ve obligado a aplazar su programación, después de la suspensión que ya sufrió en 2020 a causa de la pandemia del coronavirus.

El comunicado municipal justificó el aplazamiento por la alerta por vientos, lluvias y fenómenos costeros y subrayó que, en el caso de la Gala Drag, las entradas seguirán siendo válidas para la nueva fecha. La decisión, adoptada siguiendo las recomendaciones de los servicios de seguridad y emergencias, busca priorizar la seguridad de participantes, asistentes y organización, según explicó el Consistorio al anunciar también la suspensión de otros actos incluidos en la programación de esta semana, entre ellos el Rescate de la Sardina, Carnaval al Sol y el mogollón previsto para el viernes. En cuanto a la Gran Cabalgata, por ahora se mantiene en su fecha prevista para este sábado 21, aunque será durante la jornada del jueves cuando el Ayuntamiento determine, en función de la evolución de la previsión meteorológica, si finalmente se celebra o se aplaza al próximo sábado 28.

Un carnaval con precedentes pasados por agua

La historia del carnaval sureño deja también episodios marcados por decisiones tomadas al filo del tiempo. Según las anécdotas recopiladas en el libro Maspalomas: el Carnaval, de Pedro José Franco López, en 1984 la Gala de la Reina llegó a suspenderse por la lluvia durante la tarde, pero el tiempo cambió de forma repentina y la organización acabó reactivando el acto a contrarreloj, avisando por telefonía analógica a participantes y colaboradores. Incluso vecinos y empresarios ayudaron a secar cableado, escenario y accesos para poder celebrar la gala con normalidad.

No fue el único antecedente singular. En 1991, el viento convirtió la Gala de la Reina en una noche accidentada, con candidatas cayendo sobre el escenario por el efecto de los aparatosos diseños de la época. Una década más tarde, en el año 2000 el Rescate de la Sardina modificó su recorrido y redujo su paso por la playa y la zona nudista de Maspalomas tras la polémica generada por algunas interpretaciones televisivas del acto como «una verdadera bacanal de sexo y carne al sol, con toqueteos y bromas subidas de tono». Por todo ello, se redujo el itinerario, y quedó en un pequeño pasacalle por el Centro Comercial Anexo II.

Los restaurantes tenían previsto el lleno en sus negocios, con hasta 100 reservas la noche de la gala

El aplazamiento rompe las previsiones de Yumbo

La reprogramación de los actos, especialmente de la Gala Drag, ha abierto ahora un paréntesis de incertidumbre en el centro comercial Yumbo, uno de los principales epicentros económicos y sociales del carnaval en el sur de Gran Canaria. Bares y restaurantes tenían prácticamente llenos sus locales para una de las noches con mayor tirón del calendario festivo y, aunque todavía no hay una estimación cerrada de pérdidas, los empresarios admiten que el cambio rompe las previsiones de negocio de un evento que cada año mueve a miles de personas.

Algunos establecimientos consultados por este periódico contaban con entre 80 y 100 reservas para la noche de la gala, muchas cerradas con semanas de antelación. La celebración del espectáculo en la plaza del propio Yumbo convierte al recinto en punto neurálgico antes, durante y después del acto, por lo que la principal incógnita pasa ahora por saber cuántas de esas reservas podrán recuperarse en la nueva fecha.

Incertidumbre entre los empresarios

La preocupación del sector se centra en que la próxima semana no reproducirá las mismas condiciones de este fin de semana. Parte del público se desplaza desde otros municipios, otras islas o la península y ya tenía cerrados viajes, alojamientos y planes, de modo que la reprogramación no garantiza el mismo movimiento económico, según señalan los empresarios.

El responsable de la asociación del centro comercial Yumbo, Ramón Ramos García, subraya que la Gala Drag se ha consolidado como uno de los actos más multitudinarios y esperados del carnaval, con una asistencia habitual de entre 8.000 y 10.000 personas. «Es un evento muy esperado y querido no solo por la comunidad LGTBIQ+, sino en términos generales», resume.

«Es un evento muy esperado y querido no solo por la comunidad LGTBIQ+, sino en términos generales» Ramón Ramos — Responsable de la asociación del centro comercial Yumbo

La seguridad, una prioridad para el centro comercial

Esa dimensión explica, según Ramos, por qué el aplazamiento tiene una repercusión directa no solo en los locales del Yumbo, sino también en alojamientos, taxis o empresas de alquiler de vehículos. Aun así, defiende que la prioridad debe ser la seguridad y admite que, aunque la gala volverá a celebrarse, no todo el público podrá reorganizar sus planes y eso puede acabar notándose en la facturación de una de las noches clave del carnaval.

Entierro de la Sardina en Telde / LP/DLP

Telde despide su carnaval con el Entierro de la Sardina

Mientras en Maspalomas el carnaval ha tenido que reprogramar parte de sus actos por la borrasca Therese, Telde puso este miércoles el broche final a sus carnestolendas con el tradicional Entierro de la Sardina. La despedida reunió a cientos de personas en el casco urbano, en una jornada marcada por el ambiente festivo, los disfraces, la música y el tono satírico que acompaña cada año a esta cita popular. El recorrido partió a las 19.00 horas desde el parque Franchy Roca y concluyó en la plaza de San Juan con la quema final de la sardina, después de atravesar varias de las principales calles de la ciudad.

Durante la celebración, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, anunció también la alegoría del Carnaval de 2027, elegida por votación popular a través del canal de WhatsApp del Ayuntamiento. La próxima edición estará dedicada a ‘El Séptimo Arte: ¡Luces, cámara, carnaval!’, en un guiño al cine como eje temático de la fiesta del próximo año.