Arucas reduce en 73 millones de litros las pérdidas de agua en un año

El municipio de Arucas ha logrado reducir en más de 73 millones de litros las pérdidas de agua en su red de abastecimiento durante el último año, según los datos facilitados por el Ayuntamiento y la empresa concesionaria Canaragua. Esta cantidad equivale al consumo anual de alrededor de mil hogares y supone además una reducción de 300.000 kilos de emisiones de CO₂ asociadas a la producción de agua.

La mejora se atribuye a diversas actuaciones impulsadas por la Concejalía de Aguas, centradas en la renovación de infraestructuras y en la optimización de la red. El objetivo de estas intervenciones ha sido garantizar el suministro y avanzar en la sostenibilidad de un recurso especialmente sensible en Gran Canaria.

Una red compleja

El sistema de abastecimiento de Arucas presenta una elevada complejidad debido a la orografía del municipio, que se extiende desde la costa hasta zonas de medianías en una superficie de más de 33 kilómetros cuadrados. La red está compuesta por seis grupos de depósitos, dos estaciones de bombeo y más de 225 kilómetros de tuberías.

Esta infraestructura permite dar servicio a más de 17.650 abonados, distribuyendo el agua por todo el término municipal, incluidas las áreas más elevadas.

Eficiencia energética

El abastecimiento en Arucas tiene un origen mixto. Aproximadamente el 85% del agua procede de la desaladora de Punta Camello, mientras que el 15% restante se obtiene de pozos y galerías de terceros que abastecen principalmente las zonas altas.

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La reducción de pérdidas cobra especial relevancia en este contexto, ya que buena parte del agua consumida requiere procesos con un alto coste energético. La disminución de fugas no solo mejora la eficiencia del sistema, sino que también contribuye a reducir el impacto ambiental asociado al ciclo integral del agua.