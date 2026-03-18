Mogán
El Ayuntamiento de Mogán cierra 2025 con un superávit de más de nueve millones de euros
Según datos municipales, el Ayuntamiento de Mogán generó recursos propios y mantuvo el equilibrio presupuestario en 2025, aunque ahora debe corregir su senda de gasto
La Provincia
El Ayuntamiento de Mogán cerró el ejercicio económico de 2025 con un superávit de 9.175.265 euros, según los datos de la liquidación presupuestaria municipal. La cifra, hecha pública este miércoles, refleja según el Consistorio la estabilidad financiera de las cuentas locales y la capacidad del Ayuntamiento para generar recursos propios y mantener el equilibrio presupuestario.
El concejal de Hacienda, Ernesto Hernández, valoró de forma positiva el resultado económico y destacó que el municipio cumple con el principio de estabilidad presupuestaria establecido en la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Sin embargo, según ha explicado, el Ayuntamiento sí ha incumplido la llamada Regla de Gasto, el mecanismo legal que limita el crecimiento del gasto computable y que para 2025 estaba fijado en el 3,2%, de acuerdo con la tasa de referencia del PIB a medio plazo.
Ante esta situación, Hernández explicó que el Consistorio tendrá que elaborar un plan de ajuste económico para corregir la senda de gasto entre 2026 y 2027. Según señaló, este documento técnico será aprobado próximamente. Pese a ello, el edil aseguró que la aplicación de este plan no alterará la hoja de ruta del grupo de gobierno ni afectará a los proyectos y actuaciones previstos para impulsar el desarrollo del municipio.
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