Gáldar
Se buscan arquitectos, administrativos, gestores culturales y policías: Gáldar oferta 12 plazas de empleo público en 2026, la mayor de su historia
El Ayuntamiento establece que los puestos deberán ser convocadas en oposición o concurso-oposición por turno libre dentro de un plazo improrrogable de tres años
LP / DLP
El Ayuntamiento de Gáldar aprueba la oferta pública de empleo (OPE) para este año 2026, la mayor convocatoria de empleo público en la historia del municipio. La Corporación ha dado luz verde a la creación de 12 nuevas plazas de personal funcionario, entre ellos de arquitecto, administración general, gestor cultural y policías con el objetivo de "reforzar la estructura municipal y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía".
La oferta se distribuye entre diferentes plazas para cubrir necesidades técnicas y administrativas esenciales del Consistorio, después de ser aprobado por un el Decreto de Alcaldía del 16 de marzo por el alcalde, Teodoro Sosa. Para ello, se han reservado dos plazas para técnico de la administración general dentro del Grupo A/A1, así como cinco plazas para la categoría de Administrativo en el Grupo C/C1. "Estas posiciones buscan fortalecer la gestión interna y la capacidad técnica de la administración local", según el Ayuntamiento de Gáldar.
Deben ser anunciadas
Por otro lado, incorpora perfiles altamente especializados y operativos, incluyendo una plaza de arquitecto (Grupo A/A1), una de agente de desarrollo local (Grupo A/A2) y una de técnico auxiliar de gestión cultural (Grupo C/C1). Además, para reforzar la seguridad ciudadana, la oferta contempla dos plazas específicas para la Policía Local, también encuadradas en el Grupo C/C1, completando así el total de 12 vacantes anunciadas.
En cuanto a los plazos y la transparencia del proceso, la resolución establece que las plazas ofertadas deberán ser convocadas en oposición o concurso-oposición por turno libre dentro de un plazo improrrogable de tres años, a contar desde la fecha de publicación de la oferta. Para garantizar el acceso público a la información, el anuncio será publicado simultáneamente en el tablón de anuncios de la Corporación, en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas (BOP) y en la sede electrónica del Ayuntamiento de Gáldar.
Los procesos selectivos se irán publicando próximamente en el BOP Las Palmas y tablón de anuncios de la sede electrónica municipal.
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